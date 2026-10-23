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Самые быстрорастущие экономики мира
Мировая экономика в 2026 году продолжает расти, несмотря на возросшую неопределенность, геополитическую нестабильность и энергетические потрясения. На инфографике показано, какие экономики мира, согласно прогнозу, продемонстрируют наибольший рост в 2026 году.
По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), рост мировой экономики по итогам 2026 года составит 3,1%. При этом в октябре МВФ пересмотрел свой прогноз на 0,1 процентный пункт по сравнению с июлем.
Среди самых быстрорастущих экономик мира оказались преимущественно представители Азии и Африки. Однако на первом месте расположилась страна Южной Америки.
МВФ прогнозирует, что реальный рост ВВП Гайаны в 2026 году составит 22,3%. Во многом это связано с растущим нефтяным сектором.
Экономика Тайваня активно развивается благодаря буму вокруг искусственного интеллекта и росту спроса на технологии. По прогнозу, экономика страны вырастет на 10,7%.
Среди африканских экономик наибольший рост ожидается в Южном Судане, Эфиопии и Руанде. Среди азиатских экономик, помимо Тайваня, выделяются Кыргызстан, Вьетнам и Узбекистан.
Комментарии
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