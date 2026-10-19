Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
Рейтинг: +3587
Посты: 2649
23

Неизвестная страна заказала у Lockheed Martin секретную модификацию F-35

Неизвестный зарубежный заказчик выделит Lockheed Martin почти 18,8 миллиона долларов на разработку специальной версии истребителя F-35, адаптированной под его требования.

Сообщество
# F-35
# Lockheed Martin
# авиация
# оружие
# самолеты
# США
# технологии
F-35 / © Lockheed Martin
F-35 / © Lockheed Martin

Министерство войны США объявило об изменении действующего контракта с подразделением Lockheed Martin Aeronautics на сумму 18,79 миллионов долларов. Финансирование предназначено для разработки систем, демонстрации их возможностей и интеграции оборудования в вариант F-35, создаваемый для неназванного иностранного заказчика в рамках программы зарубежных военных продаж.

Всю сумму оплачивает иностранный заказчик, причем средства были выделены непосредственно при заключении дополнительного соглашения. Основная часть работ будет проводиться в Форт-Уэрте, штат Техас, где Lockheed Martin производит эти самолеты, а также в других, не раскрываемых публично местах на территории континентальной части США. Согласно официальному сообщению о контракте, завершить работы планируется в декабре 2030 года.

Речь не идет о закупке нового истребителя. Дополнительное финансирование предназначено для инженерных работ и интеграции оборудования в рамках уже действующего контракта. Это позволит заказчику получить версию самолета, адаптированную к его конкретным требованиям.

Пентагон не раскрыл название страны, стоящей за новым соглашением. Подобные контракты могут предусматривать доработку стандартных военных систем с учетом потребностей конкретного заказчика. В случае с F-35 речь может идти о национальных системах связи, интеграции вооружения или возможностях радиоэлектронной борьбы. Однако в последнем сообщении о контракте не уточняется, какие именно технологии разрабатываются для этой страны.

Семейство F-35 включает три основные модификации. F-35A предназначен для обычного взлета и посадки, F-35B способен выполнять укороченный взлет и вертикальную посадку, а F-35C разработан для эксплуатации с авианосцев.

Один из наиболее известных примеров национальной адаптации — израильский F-35I Adir. Он создан на базе F-35A, но оснащен системами израильской разработки. При этом в опубликованных сведениях о новом контракте нет никаких подтверждений того, что заказчиком выступает Израиль или какое-либо другое конкретное государство.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# F-35
# Lockheed Martin
# авиация
# оружие
# самолеты
# США
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Окт
Бесплатно
Химия: полимеры
Политехнический музей
Москва
Лекция
20 Окт
Бесплатно
Математическая теория игр и ее жизненные аспекты
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
20 Окт
500
Мультивселенная: 6 способов создать другую Вселенную
ВСмысле
Онлайн
Лекция
21 Окт
1200
Жизнь подо льдом
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Окт
Бесплатно
Проклятие и благословение ИИ
Ельцин Центр
Москва
Лекция
21 Окт
Бесплатно
От слона до муравья: полезные и опасные животные средневековых бестиариев
Альпина нон-фикшн
Москва
Лекция
21 Окт
Бесплатно
Макроэкономика ожиданий. Нобелевская премия по экономике 2026 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Александр Столетов и первый фотоэлемент
Политехнический музей
Москва
Лекция
22 Окт
Бесплатно
Квантовые технологии современности
ФизТех
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Эксперимент показал, почему неопределенное будущее заставляет нас упрощать планы

    19 октября, 06:53

  2. Новая лазерная система для детекторов гравитационных волн успешно прошла тестирование

    18 октября, 08:00

  3. Астрофизики объяснили механизм превращения «маленьких красных точек» в голубые

    17 октября, 17:58

  4. Повышение активности всего одного гена замедлило старение клеток у мышей

    17 октября, 10:10
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Василий Васильевич Рымарев...
19 секунд назад
Устройство нашей цивилизации к сожалению находится на примитивном уровне. Любое открытие сперва примеряет маску разрушения, а созидания. Дай

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

guest qwerty
1 час назад
Даша, это даши гуткины

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2026 год

Алексей Нядонги
4 часа назад
Какого хрена они творят вмешиваются в естественные процессы вот и происходит глобальное потепление

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Александр Суворов
4 часа назад
Andy, нет, даже если считать самым строгим образом, чтобы у Русского лауреата не было никогда иностранного гражданства, то это Жорес Алфёров, Виталий

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2026 год

Alexander Orsi
5 часов назад
Sam, как по украинским дата-центрам бахнули, не подумав об ответке?

Европейцы сообщили о «критическом сближении» российского военного спутника «Космос-2612» с их спутником ICEYE-X36

Alexander Orsi
5 часов назад
Иван, "результаты боевого применения ии" хорошо видны вдоль обочин трассы Ростов-на-Дону - Крым.

Американский аналог «Герани-2» LUCAS получит ИИ для управления роем

Дмитрий Филимонов
7 часов назад
Если внимательно почитать текст новости, то выяснится, что вредно наедаться не НОЧЬЮ, а НЕЗАДОЛГО ДО СНА. То есть если вы ложитесь в 8 утра, то

Ночные перекусы оказались еще вреднее, чем думали

Николай Цыгикало
8 часов назад
Sam, картечью было бы эффективнее шрапнели.

Европейцы сообщили о «критическом сближении» российского военного спутника «Космос-2612» с их спутником ICEYE-X36

Николай Цыгикало
8 часов назад
Дмитрий, китайские инспекторы тоже подходят к чужим аппаратам. И американские тоже. Это сегодня частое дело.

Европейцы сообщили о «критическом сближении» российского военного спутника «Космос-2612» с их спутником ICEYE-X36

Евгений Насонов
10 часов назад
Наши во времена СССР пробовали провести такой эксперимент, эксперимент вышел неудачный. Может у этих что получится.

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Дмитрий Караваев
10 часов назад
Хорошо бы 300х300 м., штук 200 в Заполярье, а то там туго с солнышком.

Ученые выступили против размещения зеркал в космосе

Дмитрий Караваев
11 часов назад
После 2022 года официальное участие России в международных исследованиях под эгидой ОЭСР было приостановлено. Отечественные ведомства и институты

Рейтинг качества образования — 2026: какие страны показали лучшие результаты

Sam Dowson
11 часов назад
Бахнуть ему вольфрамовой шрапнелью в объектив, чтобы не смотрел куда нельзя, вот и всех делов.

Европейцы сообщили о «критическом сближении» российского военного спутника «Космос-2612» с их спутником ICEYE-X36

Дмитрий Караваев
14 часов назад
Иван, возможности одиночных операций, одиночными дронами сужаются, более эффективно распределить разные задачи между несколькими дронами с

Американский аналог «Герани-2» LUCAS получит ИИ для управления роем

Дмитрий Караваев
14 часов назад
Иван, режим самонаведения потому что диапазон нахождения у техники раз в 10 шире чем просто оптический как у человека. Возможности у ИИ в скорости

Американский аналог «Герани-2» LUCAS получит ИИ для управления роем

Константин Боярский
15 часов назад
Совесть то надо иметь. Связь между транспозонами и проблемами у детей с ЭКО не доказана, так как здоровье детей после этой процедуры и контрольной

Ученые объяснили проблемы со здоровьем у детей, зачатых через ЭКО

Иван Колупаев
15 часов назад
Дмитрий, человек прекрасно справляется принятием решений но вот канал управления может быть подавлен потому и применяются всевозможные схемы

Американский аналог «Герани-2» LUCAS получит ИИ для управления роем

Иван Колупаев
15 часов назад
Если сравнивать с Геранью-2 то это аппараты разного класса. Лукас уступает по дальности скорости и весу б/ч, а результатов боевого применения

Американский аналог «Герани-2» LUCAS получит ИИ для управления роем

Самые обсуждаемые