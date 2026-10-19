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Неизвестная страна заказала у Lockheed Martin секретную модификацию F-35
Неизвестный зарубежный заказчик выделит Lockheed Martin почти 18,8 миллиона долларов на разработку специальной версии истребителя F-35, адаптированной под его требования.
Министерство войны США объявило об изменении действующего контракта с подразделением Lockheed Martin Aeronautics на сумму 18,79 миллионов долларов. Финансирование предназначено для разработки систем, демонстрации их возможностей и интеграции оборудования в вариант F-35, создаваемый для неназванного иностранного заказчика в рамках программы зарубежных военных продаж.
Всю сумму оплачивает иностранный заказчик, причем средства были выделены непосредственно при заключении дополнительного соглашения. Основная часть работ будет проводиться в Форт-Уэрте, штат Техас, где Lockheed Martin производит эти самолеты, а также в других, не раскрываемых публично местах на территории континентальной части США. Согласно официальному сообщению о контракте, завершить работы планируется в декабре 2030 года.
Речь не идет о закупке нового истребителя. Дополнительное финансирование предназначено для инженерных работ и интеграции оборудования в рамках уже действующего контракта. Это позволит заказчику получить версию самолета, адаптированную к его конкретным требованиям.
Пентагон не раскрыл название страны, стоящей за новым соглашением. Подобные контракты могут предусматривать доработку стандартных военных систем с учетом потребностей конкретного заказчика. В случае с F-35 речь может идти о национальных системах связи, интеграции вооружения или возможностях радиоэлектронной борьбы. Однако в последнем сообщении о контракте не уточняется, какие именно технологии разрабатываются для этой страны.
Семейство F-35 включает три основные модификации. F-35A предназначен для обычного взлета и посадки, F-35B способен выполнять укороченный взлет и вертикальную посадку, а F-35C разработан для эксплуатации с авианосцев.
Один из наиболее известных примеров национальной адаптации — израильский F-35I Adir. Он создан на базе F-35A, но оснащен системами израильской разработки. При этом в опубликованных сведениях о новом контракте нет никаких подтверждений того, что заказчиком выступает Израиль или какое-либо другое конкретное государство.
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