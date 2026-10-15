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В Индии представили полноразмерный прототип боевого самолета с ИИ

Индия присоединилась к гонке разработчиков истребителей с искусственным интеллектом. Индийская компания Flying Wedge Defence & Aerospace (FWDA) представила полноразмерный наземный прототип первого в стране истребителя с управлением на основе ИИ — FWD Supreme.

В Индии представили полноразмерный прототип боевого самолета FWD Supreme с ИИ / © FWDA

Истребитель с искусственным интеллектом — это боевой самолет, которым управляет ИИ вместо человека или совместно с пилотом. Такая система позволяет аппарату самостоятельно выполнять полет, навигацию и тактические маневры.

Среди известных разработок в этой области — X-BAT американской компании Shield AI, который позиционируется как первый в мире истребитель с управлением на основе ИИ, способный вертикально взлетать и садиться; экспериментальный самолет General Dynamics X-62A VISTA, а также варианты F-16 с автономными системами управления. Кроме того, существуют концептуальные проекты, в том числе концепция истребителя с ИИ южнокорейской компании KAI и беспилотная версия перспективного боевого самолета Tempest, разрабатываемого BAE Systems.

FWD Supreme Heavy относится к классу летательных аппаратов массой около одной тонны. Он предназначен для автономного выполнения боевых задач и может адаптироваться к различным миссиям, включая сбор разведывательной информации, наблюдение, рекогносцировку, нанесение ударов и совместные боевые действия с другими самолетами.

Крейсерская скорость FWD Supreme Heavy составляет около 500–600 километров в час, дальность полета превышает 1500 километров, а продолжительность полета — два часа. Полезная нагрузка может достигать примерно 350 килограммов.

Как сообщила компания, платформа полностью разработана и производится в Индии. Благодаря собственным технологиям, системам на базе искусственного интеллекта и возможности масштабировать производство разработчики намерены сделать передовые боевые авиационные системы более доступными.

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