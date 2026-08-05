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От симулятора к воздушному бою: автономная система впервые выполнила 27 перехватов на истребителе X-62A
Искусственный интеллект сделал еще один важный шаг на пути от лабораторных экспериментов к реальному боевому применению. Lockheed Martin совместно со Школой летчиков-испытателей ВВС США завершили серию полетов, в ходе которых ИИ самостоятельно управлял истребителем, используя данные бортовых датчиков в реальном времени для обнаружения и перехвата другого самолета.
Эти испытания стали одной из самых убедительных демонстраций полностью замкнутой автономной системы управления в воздухе. В отличие от предыдущих экспериментов, основанных на моделировании, искусственный интеллект обрабатывал информацию, поступавшую непосредственно с действующего бортового сенсора, после чего самостоятельно принимал тактические решения уже в ходе полета.
В общей сложности испытательный самолет X-62A Variable In-flight Simulation Test Aircraft (VISTA) выполнил 27 автономных перехватов в рамках восьми вылетов.
Ключевую роль в испытаниях сыграл контейнер Legion Pod, оснащенный системой инфракрасного поиска и сопровождения целей. Во время полетов он отслеживал самолет T-38, а полученные данные в режиме реального времени поступали непосредственно в бортовую систему искусственного интеллекта, управлявшую X-62A. На основе этой информации ИИ самостоятельно выводил самолет в оптимальные позиции для тактического перехвата.
Такой подход существенно отличается от большинства предыдущих демонстраций автономного управления, где использовались виртуальные цели или заранее подготовленные массивы данных. Работа с реальными потоками информации позволяет подвергать алгоритмы тем же условиям, с которыми во время выполнения боевых задач сталкиваются военные летчики.
В Lockheed Martin также сообщили, что интеграция искусственного интеллекта, проверка программного обеспечения и наземные испытания заняли всего около трех месяцев. Такой темп удалось обеспечить благодаря собственной платформе разработки Supermassive, которая значительно ускоряет перенос новых алгоритмов автономного управления от этапа создания к летным испытаниям.
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