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Олег Гончар
Олег Гончар
5 августа, 06:59
Рейтинг: +886
Посты: 2546

От симулятора к воздушному бою: автономная система впервые выполнила 27 перехватов на истребителе X-62A

Искусственный интеллект сделал еще один важный шаг на пути от лабораторных экспериментов к реальному боевому применению. Lockheed Martin совместно со Школой летчиков-испытателей ВВС США завершили серию полетов, в ходе которых ИИ самостоятельно управлял истребителем, используя данные бортовых датчиков в реальном времени для обнаружения и перехвата другого самолета.

Сообщество
# Lockheed Martin
# авиация
# ИИ
# самолёты
# технологии
Истребитель X-62A / ©  Lockheed Martin
Истребитель X-62A / ©  Lockheed Martin

Эти испытания стали одной из самых убедительных демонстраций полностью замкнутой автономной системы управления в воздухе. В отличие от предыдущих экспериментов, основанных на моделировании, искусственный интеллект обрабатывал информацию, поступавшую непосредственно с действующего бортового сенсора, после чего самостоятельно принимал тактические решения уже в ходе полета.

В общей сложности испытательный самолет X-62A Variable In-flight Simulation Test Aircraft (VISTA) выполнил 27 автономных перехватов в рамках восьми вылетов.

Ключевую роль в испытаниях сыграл контейнер Legion Pod, оснащенный системой инфракрасного поиска и сопровождения целей. Во время полетов он отслеживал самолет T-38, а полученные данные в режиме реального времени поступали непосредственно в бортовую систему искусственного интеллекта, управлявшую X-62A. На основе этой информации ИИ самостоятельно выводил самолет в оптимальные позиции для тактического перехвата.

Такой подход существенно отличается от большинства предыдущих демонстраций автономного управления, где использовались виртуальные цели или заранее подготовленные массивы данных. Работа с реальными потоками информации позволяет подвергать алгоритмы тем же условиям, с которыми во время выполнения боевых задач сталкиваются военные летчики.

В Lockheed Martin также сообщили, что интеграция искусственного интеллекта, проверка программного обеспечения и наземные испытания заняли всего около трех месяцев. Такой темп удалось обеспечить благодаря собственной платформе разработки Supermassive, которая значительно ускоряет перенос новых алгоритмов автономного управления от этапа создания к летным испытаниям.

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