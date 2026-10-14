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Новейший космический аппарат ESA получил первые снимки Земли
Всего через две недели после запуска европейский спутник Copernicus Sentinel-3C передал первые изображения и измерения, полученные с помощью двух ключевых приборов. Это важный этап, подтверждающий работоспособность аппарата и его готовность к дальнейшей подготовке для наблюдения за состоянием океанов, суши, криосферы и атмосферы Земли.
На первых снимках, сделанных прибором для наблюдения за цветом океана и суши, запечатлены Италия, Арктика и Карибский бассейн.
Sentinel-3C — третий спутник серии Sentinel-3. Он продолжит долгосрочную миссию по сбору экологических данных, необходимых для решения широкого круга научных и практических задач.
Спутники Sentinel-3 — одни из основных рабочих аппаратов европейской программы наблюдения за Землей Copernicus. Каждый из них оснащен одинаковым набором приборов, позволяющих систематически исследовать океаны, сушу, криосферу и атмосферу нашей планеты. Над океанами спутники измеряют температуру, цвет и высоту морской поверхности, а также толщину морского льда. Эти данные, в частности, помогают отслеживать загрязнение морской среды и возникновение морских волн тепла. На суше аппараты используются для наблюдения за засухами и лесными пожарами, картографирования землепользования и оценки состояния растительности. Они также измеряют уровень воды в реках и озерах, а также высоту поверхности полярных ледниковых щитов, что показано в анимации Гренландии ниже. Наблюдения Sentinel-3 особенно ценны и для получения данных, необходимых при подготовке прогнозов погоды практически в реальном времени. Кроме того, они позволяют отслеживать долгосрочные изменения, связанные с глобальным изменением климата.
Европейское космическое агентство (ESA) продолжает подготовку Sentinel-3C к полноценной эксплуатации. Этот важный и сложный процесс займет еще около пяти месяцев. Тем не менее уже первые изображения, полученные всего через две недели после выхода на орбиту, демонстрируют, что спутник успешно приступил к выполнению поставленных задач.
На первом изображении Sentinel-3C представлена Италия в естественных цветах — от южных районов Германии на севере до Сицилии и южной части Средиземного моря.
Чуть выше центра снимка выделяется обширная равнинная территория долины реки По — сельскохозяйственного сердца Италии. Ее поверхность окрашена в коричневые и зеленые оттенки. К северу от долины резко выделяются заснеженные Альпы: их яркие вершины контрастируют с окружающими низменностями. На остальной территории Италии различия между зелеными и коричневыми оттенками отражают неоднородность растительного покрова, сельскохозяйственных угодий и других типов землепользования.
К востоку от Италии Адриатическое море отделяет Апеннинский полуостров от Балкан, часть которых также попала в кадр. Вдоль восточного побережья Италии заметны участки более светлой голубой воды. Вероятно, такая окраска связана с осадочными веществами, которые реки выносят в море и которые затем переносятся вдоль побережья.
На западе полуострова простираются темные воды Тирренского моря. На снимке хорошо видны острова Сардиния и Сицилия, тогда как Корсика в значительной степени скрыта облаками. Контрастные цвета суши, заснеженных гор и окружающих морей позволяют оценить разнообразие итальянских ландшафтов с орбиты.
На втором изображении запечатлена часть Канадского Арктического архипелага к западу от Гренландии. В кадре преобладают покрытые снегом и льдом острова. Изрезанные береговые линии, глубокие фьорды и участки обнаженных скальных пород образуют сложный природный рисунок. В это время года площадь морского льда в Арктике приближается к сезонному минимуму, однако на темной поверхности открытой воды все еще заметны отдельные расколотые льдины.
Арктика нагревается значительно быстрее, чем планета в среднем. Это ускоряет таяние ледников на суше и морского льда, что, в свою очередь, усиливает потепление за счет положительных обратных связей: например, открытая вода поглощает больше солнечной энергии, чем светлая ледяная поверхность.
Различные приборы Sentinel-3 позволяют исследовать лед разными способами. Полученные данные помогают ученым лучше понимать процессы, происходящие в уязвимых полярных регионах.
На третьем изображении представлен впечатляющий вид части Карибского бассейна. В нижней части кадра находится Куба, а ближе к верхнему краю — Багамские острова. Мелководья вокруг островов окрашены в яркие бирюзовые оттенки, резко контрастирующие с темно-синими водами глубоководных районов открытого моря.
Низменные острова и прибрежные территории во многих регионах мира находятся под угрозой из-за повышения уровня моря. Радиолокационный высотомер Sentinel-3 с синтезированной апертурой измеряет изменения высоты морской поверхности. Эти данные помогают отслеживать подъём уровня океана и разрабатывать меры по борьбе с последствиями изменения климата.
Комментарии
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30 Декабря, 2014
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10 Октября, 2015
Что будет с нефтью?
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