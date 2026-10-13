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Спутник NASA запечатлел редкое цветение австралийской пустыни

После зимних дождей засушливые районы Западной Австралии покрылись дикими цветами. Landsat 8 снял позеленевший ландшафт, а сотрудники местной обсерватории сфотографировали цветущие поля у радиотелескопов. По оценке управляющего ее землями, такого яркого сезона он не видел с 2008 года.

Ковер белых цветов на территории радиоастрономической обсерватории Мерчисон в Западной Австралии. Фото опубликовано 16 сентября 2026 года / © CSIRO Australia

NASA опубликовало спутниковые изображения сезонного цветения в Западной Австралии. Кадры прибора OLI на Landsat 8 показывают район Мерчисон примерно в 600 километрах к северу от Перта. На снимке от 30 августа 2026 года растительность выглядит заметно зеленее, чем на изображении той же местности от 19 августа 2025-го. Агентство представило сравнение 23 сентября.

Landsat 8 — совместный спутник NASA и Геологической службы США. На его кадрах различимы речные русла, дороги и большие участки охристой почвы; после дождей зеленые полосы особенно заметны вдоль русел. Масштабное цветение подтверждают наземные фотографии: между редкими деревьями и кустарниками появились сплошные участки белых, желтых и розово-фиолетовых цветов.

Цветению предшествовали обильные зимние осадки. Австралийское Бюро метеорологии сообщило, что в июне среднее по площади штата количество осадков составило 30,1 миллиметра — на 12 процентов выше нормы 1961–1990 годов. В августе бюро зафиксировало 24 миллиметра, на 62 процента выше той же нормы. Эти значения относятся ко всей Западной Австралии, а не к отдельному полю цветов. Дожди в южной части штата приносили холодные фронты и области низкого давления.

Управляющий землями радиоастрономической обсерватории CSIRO Эндрю Уитмарш связывает нынешний сезон с ранними дождями: они позволили прорасти семенам, которые годами оставались в почве в состоянии покоя. По его словам, множество видов зацвело одновременно. В материале национального научного агентства Австралии, опубликованном 16 сентября, он рассказал:

«Не думаю, что видел такое хорошее цветение с 2008 года».

Белые цветы Cephalipterum drummondii появились прямо у антенн радиотелескопа ASKAP. Между травами растут розово-фиолетовые растения рода Ptilotus, а на красной почве цветет Calandrinia mirabilis. Сотрудники обсерватории обследуют растительные популяции вместе со специалистами по биоразнообразию.

Район Мерчисон 19 августа 2025 года, более сухой сезон. Снимок Landsat 8 / © Lauren Dauphin, NASA Earth Observatory; данные USGS Та же местность 30 августа 2026 года после дождей. Снимок Landsat 8 / © Lauren Dauphin, NASA Earth Observatory; данные USGS

Обнаружение новых популяций Calandrinia mirabilis позволило в 2025 году перевести вид из Priority 1 в Priority 3 регионального списка. Природоохранное ведомство объясняет, что в Priority 3 входят недостаточно изученные виды, известные по нескольким местам произрастания и нуждающиеся в дальнейших обследованиях. Научная инфраструктура занимает около 0,2 процента участка обсерватории; прежде здесь были пастбища.

Саму обсерваторию разместили в удаленной местности ради приема слабых космических радиосигналов. Вокруг нее действует зона радиотишины диаметром 520 километров. Как объясняет CSIRO, использование передатчиков и устройств связи здесь контролируют, чтобы ограничивать электромагнитные помехи. Цветущие поля находятся рядом с площадками ASKAP и строящегося низкочастотного радиотелескопа SKA-Low.

Для обработки наблюдений на площадке работают специализированные компьютеры. Их разместили в здании с двумя слоями металлического экранирования и шлюзовыми дверями, чтобы собственная электроника не мешала телескопам. Сигналы от антенн передают по оптоволокну. В опубликованном CSIRO видео об устройстве обсерватории можно увидеть ее антенны и инфраструктуру; это обзор комплекса, а не съемка нынешнего цветения.

Цветы рода Ptilotus перед антеннами радиотелескопа ASKAP. Фото опубликовано 16 сентября 2026 года / © CSIRO Australia

Уитмарш не ожидает повторения такого же сезона уже в следующем году. Команда продолжит работу с водотоками: планирует уменьшать придорожные земляные валы и обустраивать берега прудов, чтобы вода меньше отклонялась от естественных путей.

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