Восемь лет в космосе и семь астероидов: ОАЭ подготовили необычную межпланетную миссию

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сделали еще один шаг к запуску своей второй межпланетной миссии. Это амбициозная восьмилетняя экспедиция к семи астероидам между Марсом и Юпитером, которая должна завершиться посадкой на загадочный красноватый астероид 269 Justitia.

Посадочный модуль для миссии EMA к поясу астероидов / © TII

На пресс-конференции в Абу-Даби, команда проекта представила уменьшенную вдвое модель посадочного аппарата своей разработки, которому предстоит достичь поверхности астероида. Автономный зонд отправится в космос вместе с основным космическим аппаратом MBR Explorer, названным в честь шейха Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума — правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ.

Как сообщили представители проекта, готовый к полету посадочный аппарат содержат в вакуумной камере в Абу-Даби, чтобы сохранить его в идеальном состоянии. Затем авиакомпания Etihad Airways доставит его в американский штат Колорадо, где зонд интегрируют с основным космическим аппаратом, разработанным Космическим агентством ОАЭ.

Если все пойдет по плану, запуск состоится из Японии в марте 2028 года. Так начнется миссия Emirates Mission to the Asteroid Belt (EMA, «Эмиратская миссия к поясу астероидов»). Она станет продолжением программы исследования Марса, начатой с помощью орбитального аппарата Hope, который изучает Красную планету с 2021 года.

В ходе миссии EMA космический аппарат на высокой скорости пролетит мимо шести астероидов, прежде чем достигнет 269 Justitia и выйдет на его орбиту. Общая протяженность путешествия составит около пяти миллиардов километров.

На пути к цели MBR Explorer воспользуется гравитационными маневрами у Венеры, а затем у Земли, чтобы изменить траекторию и отправиться дальше в космос. Сначала аппарат пролетит мимо трех астероидов: 10253 Westerwald, 623 Chimaera и 13294 Rockox. Затем гравитационный маневр у Марса позволит ему удалиться еще дальше от Солнца. На следующем этапе аппарат пройдёт мимо трех других малых небесных тел: 88055 Ghaf, 23871 Ousha и 59980 Moza.

Согласно графику, в 2036 году космический аппарат достигнет последней и самой интригующей цели экспедиции — астероида 269 Justitia. Этот объект диаметром около 50 километров находится в главном поясе астероидов и выделяется необычным насыщенным красноватым цветом. Его окраска больше напоминает ледяные тела пояса Койпера за орбитой Нептуна, чем астероиды по соседству. Эта особенность позволила планетологам предположить, что 269 Justitia сформировался в холодных внешних областях Солнечной системы, а на раннем этапе ее истории переместился ближе к Солнцу. Если гипотеза подтвердится, изучение астероида даст ученым редкую возможность исследовать вблизи вещество из далеких окраин Солнечной системы, не отправляя аппарат в столь отдаленные области. Особый интерес представляют возможные минералы, содержащие воду, и органические соединения, которые могли сохраниться со времен формирования астероида. Изучение его поверхности поможет понять, как вода и органические вещества распределялись в Солнечной системе в период формирования планет.

Согласно плану миссии, MBR Explorer проведет около семи месяцев около 269 Justitia, изучая астероид. Сначала аппарат будет двигаться на высоте примерно 250 километров, а затем постепенно снизит орбиту и выпустит посадочный зонд. После отделения небольшой аппарат направится к поверхности астероида. Спуск займет от двух до трех часов — точное время зависит от силы гравитации 269 Justitia, которая пока неизвестна.

Финал миссии представляет собой посадку на поверхность астероида. Однако технические характеристики аппарата указывают на более жесткий сценарий. Зонд будет приближаться к поверхности со скоростью 15–27 метров в секунду, практически не имея возможности затормозить. Поэтому по сути он будет скорее аппаратом для запланированного столкновения, чем традиционным посадочным модулем. Если же зонд неожиданно переживет жесткое столкновение, его аккумулятора хватит на 20–50 минут работы. Этого времени может оказаться достаточно, чтобы передать на Землю крупные планы поверхности астероида. Ожидается, что удар на высокой скорости также образует на поверхности 269 Justitia небольшой кратер, обнажив вещество из подповерхностных слоев. Поскольку рассмотреть этот материал с орбиты невозможно, последние снимки зонда могут оказаться одними из самых ценных результатов всей экспедиции.

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