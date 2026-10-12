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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: самые тяжелые животные на суше и в океане

От африканских слонов до синих китов — крупнейшие животные планеты достигают поистине впечатляющих размеров. Но насколько сухопутные гиганты уступают обитателям океана по массе?

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Рейтинг: самые тяжелые животные на суше и в океане  / © Visual Capitalist
Рейтинг: самые тяжелые животные на суше и в океане  / © Visual Capitalist

В этой инфографике сопоставлены максимальные зарегистрированные значения массы животных по данным издания Fact Animal и портала World Atlas.

Приведенные цифры отражают приблизительную максимальную массу, зафиксированную для каждого вида, а не типичные показатели взрослых особей. 

Африканский саванный слон возглавляет рейтинг сухопутных животных с показателем 10 400 килограммов. Это более чем вдвое превышает массу азиатского слона и африканского лесного слона, для каждого из которых указано значение около 4000 килограммов. Носороги занимают четыре из десяти первых мест, а замыкает список бизон массой около 900 килограммов.

Несмотря на огромную массу, сухопутным животным приходится полностью поддерживать собственный вес, преодолевая силу тяжести. Размеры также влияют на их способность перемещаться по различным ландшафтам, в том числе преодолевать колоссальные расстояния во время сезонных миграций. Некоторые виды входят в число сухопутных животных с самыми протяженными миграционными маршрутами в мире.

Среди морских обитателей первое место занимает синий кит: его максимальная масса достигает примерно 190 тонн. Следом идут северотихоокеанский гладкий кит, финвал и гренландский кит — для каждого из этих видов указана около 118 тонн.

Почему киты могут быть настолько тяжелее сухопутных животных? Во многом дело в выталкивающей силе воды. Она поддерживает значительную часть массы тела, позволяя морским гигантам достигать размеров, которые было бы трудно сохранять на суше. Кроме того, крупное тело эффективнее удерживает тепло в воде. Однако исследования Стэнфордского университета показывают, что энергетические затраты на поддержание жизнедеятельности огромного организма также ограничивают предельные размеры водных млекопитающих. При этом максимальные значения массы следует воспринимать как приблизительные оценки. Взвесить огромного кита гораздо сложнее, чем сухопутное животное, поэтому некоторые цифры основаны на исключительных экземплярах или получены с помощью косвенных измерений.

Хотя киты проводят всю жизнь в океане, их предки были млекопитающими, которые когда-то передвигались по суше. На протяжении миллионов лет они приспосабливались к водной среде: у них сформировались обтекаемое тело, мощный хвост и другие особенности, необходимые для жизни в океане.

В результате этой эволюции появился синий кит — самое тяжелое животное из всех, когда-либо существовавших на Земле.

Контраст с современными сухопутными млекопитающими разителен. Слоны остаются рекордсменами по массе среди наземных животных, однако водная среда создает физические условия, позволяющие китам достигать совершенно иных масштабов.

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# инфографика
# Рейтинги
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