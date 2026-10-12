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Первый крупный балкер на аммиаке: 300-метровый Mineral Europa вышел на маршрут Австралия — мир
Балкер Mineral Europa длиной 300 метров, рассчитанный на использование аммиачного топлива, приступил к перевозке железной руды из Австралии. Это важный этап почти десятилетней работы бельгийской компании CMB.TECH над созданием крупных морских судов, использующих альтернативное топливо.
Балкер Mineral Europa построен китайской компанией CSSC Qingdao Beihai Shipbuilding. Судно оснащено двухтопливным двигателем, который может использовать как аммиак, так и традиционное судовое топливо. Двигатель разработан в сотрудничестве с компанией WinGD.
Заявленная скорость балкера составляет 14 узлов (почти 26 километров в час). Судно принадлежит Bocimar — подразделению CMB.TECH, специализирующемуся на перевозке сухих навалочных грузов, — и находится под управлением компании Anglo-Eastern.
По данным CMB.TECH, жидкий аммиак хранится в отдельных резервуарах, установленных на палубе на безопасном расстоянии от бортов судна. Компания разработала специальные протоколы безопасности, а каждый член экипажа должен пройти соответствующую подготовку до выхода в рейс.
В CMB.TECH заявили, что судно будет использовать «зеленый аммиак», производимый с применением возобновляемой энергии, воды и воздуха. При этом компания не уточнила, насколько доступно такое топливо в настоящее время для обеспечения работы ее флота. Кроме того, предприятие развивает необходимую инфраструктуру производства и поставок аммиака, которая должна обеспечить переход к более экологичному морскому транспорту.
Балкер стал частью более масштабной программы CMB.TECH по сокращению выбросов в судоходстве. К концу 2029 года компания намерена сформировать флот из 21 судна, работающего на аммиаке.
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