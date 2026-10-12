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Первый крупный балкер на аммиаке: 300-метровый Mineral Europa вышел на маршрут Австралия — мир

Балкер Mineral Europa длиной 300 метров, рассчитанный на использование аммиачного топлива, приступил к перевозке железной руды из Австралии. Это важный этап почти десятилетней работы бельгийской компании CMB.TECH над созданием крупных морских судов, использующих альтернативное топливо.

Балкер Mineral Europa / © CMB.TECH

Балкер Mineral Europa построен китайской компанией CSSC Qingdao Beihai Shipbuilding. Судно оснащено двухтопливным двигателем, который может использовать как аммиак, так и традиционное судовое топливо. Двигатель разработан в сотрудничестве с компанией WinGD.

Заявленная скорость балкера составляет 14 узлов (почти 26 километров в час). Судно принадлежит Bocimar — подразделению CMB.TECH, специализирующемуся на перевозке сухих навалочных грузов, — и находится под управлением компании Anglo-Eastern.

По данным CMB.TECH, жидкий аммиак хранится в отдельных резервуарах, установленных на палубе на безопасном расстоянии от бортов судна. Компания разработала специальные протоколы безопасности, а каждый член экипажа должен пройти соответствующую подготовку до выхода в рейс.

В CMB.TECH заявили, что судно будет использовать «зеленый аммиак», производимый с применением возобновляемой энергии, воды и воздуха. При этом компания не уточнила, насколько доступно такое топливо в настоящее время для обеспечения работы ее флота. Кроме того, предприятие развивает необходимую инфраструктуру производства и поставок аммиака, которая должна обеспечить переход к более экологичному морскому транспорту.

Балкер стал частью более масштабной программы CMB.TECH по сокращению выбросов в судоходстве. К концу 2029 года компания намерена сформировать флот из 21 судна, работающего на аммиаке.

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