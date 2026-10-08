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SpaceX разрешили развернуть 15 000 новых спутников

Спутники Starlink / © SpaceX

Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила заявку SpaceX на развертывание группировки из 15 000 спутников. Изначально компания подала ее еще в сентябре 2025 года. Кроме того, FCC предоставила SpaceX специальное исключение из действующих правил, разрешив оказывать беспроводные услуги через спутники без заключения договора аренды спектра с наземным оператором мобильной связи.

Решение FCC, по-видимому, открывает SpaceX нормативный путь к превращению Starlink Mobile в конкурента AT&T, T-Mobile и Verizon — о таких планах руководители SpaceX уже не раз намекали. В настоящее время «версия 1» Starlink Mobile доступна в США исключительно через T-Mobile под брендом T-Satellite, однако для ее работы используется лишь около 650 спутников, а скорость передачи данных оценивается примерно в четыре мегабита в секунду.

В свою очередь, будущая группировка из 15 000 спутников, согласно планам компании, должна обеспечивать каждому пользователю скорость до 150 мегабит в секунду, сопоставимую с возможностями сетей 5G. Вместо традиционных базовых станций SpaceX рассчитывает использовать комбинацию спутников и небольших наземных фемтосот — недорогих базовых станций с малым радиусом действия. Это позволит обеспечивать мобильную связь со смартфонами, в том числе в пригородах и городах. Впрочем, представители телекоммуникационной отрасли, включая финансового директора T-Mobile, скептически отзываются о таком подходе.

Для обеспечения связи, сопоставимой по возможностям с 5G, разрешение FCC также предоставляет спутникам возможность использовать дополнительные диапазоны радиочастот, которые SpaceX приобретает у EchoStar, материнской компании Boost Mobile.

Речь идет, в частности, о диапазонах 1695–1710, 2000–2020, 2180–2200, 1915–1920 и 1995–2000 мегагерц, которые в США могут использоваться для обеспечения сотовой связи. Кроме того, SpaceX получила разрешение использовать эти спутники для сотовой связи за пределами США.

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