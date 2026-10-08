Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
Рейтинг: +4151
Посты: 2874
3

Curiosity впервые запечатлел необычные скалы Марса в естественном утреннем свете

Новая панорама, снятая марсоходом Curiosity, позволила впервые во всех подробностях рассмотреть расположенные вдали марсианские скалы, изрезанные ветровой эрозией. На снимке хорошо видны особенности рельефа, которые ученые миссии давно мечтали изучить с близкого расстояния. 

Сообщество
# Curiosity
# NASA
# космос
# Марс
# фотографии
Curiosity впервые запечатлел необычные скалы Марса в естественном утреннем свете / © NASA / JPL-Caltech
Curiosity впервые запечатлел необычные скалы Марса в естественном утреннем свете / © NASA / JPL-Caltech

Кадр запечатлел выразительные голубые оттенки на переднем плане, тогда как яркий утренний свет осветил находящиеся на горизонте скальные образования, известные как ярданги.

Панорама была получена камерой Mastcam 11 августа, в 4982-й марсианский день, или сол, миссии. Она состоит из шести отдельных изображений, которые после передачи на Землю объединили в единый снимок. В отличие от большинства фотографий Curiosity, сделанных Mastcam, при обработке этой панорамы не применяли баланс белого, благодаря чему удалось сохранить естественный вид марсианского пейзажа ранним утром.

Слой ярдангов протянулся примерно на 16 километров в северо-западной части горы Шарп — возвышенности высотой около пяти километров, на которую Curiosity поднимается с 2014 года. Недавно марсоход преодолел еще одну важную отметку: перепад высот на его маршруте достиг одного километра — это наибольшая высота, когда-либо набранная марсоходом на Марсе.

По мере приближения Curiosity к ярдангам ученые миссии рассчитывают получить еще более впечатляющие изображения и, как они надеются, найти ответы на вопрос о том, каким образом сформировались эти необычные скалы.

Гора Шарп состоит из множества слоев, каждый из которых отражает определенный период истории Марса. Изучая их, ученые смогли больше узнать об озерах и потоках воды, которые покрывали эту часть Красной планеты миллиарды лет назад. Со временем вода высохла, оставив после себя соляные минералы. После того как новые отложения перестали накапливаться на горе, ветер мог постепенно удалить часть материала, в результате чего и сформировались ярданги.

Сейчас Curiosity находится на втором году своей пятой расширенной миссии, которая началась с исследования похожих на паутину гребней, образующих характерную ячеистую структуру. В течение следующего года или около того марсоход будет в основном перемещаться по слоям, обогащенным сульфатами и карбонатами, — минералами, которые свидетельствуют о древнем высыхании поверхности Марса.

Ученые надеются, что в какой-то момент 2027 года Curiosity достигнет основания ярдангов. Там марсоход сможет использовать роботизированную руку для сбора уникальных данных об этих загадочных образованиях.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# Curiosity
# NASA
# космос
# Марс
# фотографии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
08 Окт
Бесплатно
В поисках динозавров
Политехнический музей
Москва
Лекция
08 Окт
Бесплатно
Современная иммунофармакология: миРНК и вакцины против аллергии
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
08 Окт
Бесплатно
Язык как отражение культурного кода
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
08 Окт
500
Философы и государство
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
08 Окт
Бесплатно
История предупреждения Невских наводнений
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
08 Окт
Бесплатно
Одни ли мы во Вселенной?
ФизТех
Москва
Лекция
09 Окт
Бесплатно
Мухи-кровососки и их интересная эволюция
НАУКА 0+
Москва
Лекция
09 Окт
Бесплатно
Как живется рыбам в пересыхающих водоемах саванн?
НАУКА 0+
Москва
Лекция
09 Окт
Бесплатно
Астеризмы — узоры в небесах
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Австралийские ученые предложили бороться с лесными пожарами выжиганием лесов

    7 октября, 18:01

  2. В Сибири нашли ранее неизвестного вымершего родственника яков

    7 октября, 15:48

  3. Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики

    7 октября, 13:49

  4. Нобелевскую премию по химии 2026 года получили Анри Каган и Кенсо Соаи

    7 октября, 12:51
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Алексей Коновалов
26 секунд назад
Оливер, только максимально упоротые и максимально глупые люди утверждают что амерская техника дорогая и никчёмная...

Три подлодки, танкер и Shahed: на F-35C заметили необычные боевые отметки

Андрей Гаврилов
3 часа назад
Александр, не надо этого нацизма. Не евреям, а сионистам. Это как вместо "гитлеровских нацистов" сказать "немцев", вместо политического движения/

Новые спутниковые снимки показали масштаб разрушений в Газе

Иван Колупаев
4 часа назад
И опять обнесли одного автора великолепных прогнозов 🙂

Нобелевскую премию по химии 2026 года получили Анри Каган и Кенсо Соаи

Гена Пастухов
6 часов назад
Александр, например, я уже больше 20 лет назад прогнозировал, что Россия начнёт войну с каким-то ближайшим соседом, а года 3 назад прогнозировал, что

Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики

Дмитрий Караваев
10 часов назад
Вертикальное метро.

В Дубае создадут лифт с рекордной высотой подъема 631,5 метра

Иван Колупаев
10 часов назад
Игорь, так недавно показывали верховному беспилотный танк. Беда лишь в том что такая штука уязвима для рэб если на радиоуправлении а по

Американский аналитик оценил танк «Армата»

Дамир Гайсин
11 часов назад
Нет леса нет проблемы, все четко 👍

Австралийские ученые предложили бороться с лесными пожарами выжиганием лесов

Andrew Bolshakov
11 часов назад
Коричневый младший братец вспыхивающих звёзд. Таких, как BL и UV Кита, EV Ящерицы, DX Рака, Проксима...

Найден коричневый карлик, вспыхивающий ярче Солнца

Aitneics Secniv
12 часов назад
Виталий, Я и не говорил кто виноват. При чём тут это? Ещё "войну не туда" мне приписали.

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Игорь Корн
12 часов назад
Иван, конечно. Так что попытки танков мутировать вполне понятны и оправданы суровым и нелегким их современным бытием. Но наличие в выжившей тушке

Американский аналитик оценил танк «Армата»

Тимсн Тимсон
13 часов назад
нуну.

Эксперт: вакцинация — один из способов продлить жизнь до 100 лет

Aitneics Secniv
13 часов назад
Dmitriy, Меморандум NSSM 200 в США и шведская евгеника с 1930ых по 1975. Стерилизацию и отказ от рождаемости мягко внедряли в сознание людей. Через СМИ, учёных

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Виталий Лллл
13 часов назад
Aitneics, миллиардеры неувиноваты в " нещадном" использовании земных ресурсов. Просто потому, что не могут есть за десятерых и занимать для своего

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Иван Колупаев
14 часов назад
Игорь, уж лучше "такси" чем сорванная башня под которой боекомплект долбанет. Да и даже не долбанет все равно классический танк получивший птуром в

Американский аналитик оценил танк «Армата»

Александр Стоцкий
14 часов назад
спасибо евреям за это

Новые спутниковые снимки показали масштаб разрушений в Газе

Александр Березин
14 часов назад
Dmitriy, "а свои утверждения, которые не подкреплены ничем, подаёт как знание реальности: "но реальность состоит в том..."." А как надо подкреплять

Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики

Андрей Гаврилов
14 часов назад
Dmitriy, вы там себя вообще хорошо чувствуете, нет? Вам сказали, а то ли в этой то ли в других ветках на пальцах показали, посмотрите мои комментарии,

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Андрей Гаврилов
15 часов назад
Aitneics, ещё раз простыми словами: вы тупой и тупую социопатическую картину мира продаёте. А тупой вы потому что её разделяете, не можете на

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Dmitriy Dorian
15 часов назад
"Но реальность состоит в том, что в нее просто вернулась стагнация экономики, шедшая до СВО 13 лет". Всегда так забавно читать подобные пассажи,

Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики

Игорь Корн
16 часов назад
Иван, ну как бэ да. Избиратель хоть знает чего бояттсо :) а на Руси он чота и непуганный... вона давеча я узнал что народы даже и не представляли шта

Американский аналитик оценил танк «Армата»

Самые обсуждаемые