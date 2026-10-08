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Curiosity впервые запечатлел необычные скалы Марса в естественном утреннем свете
Новая панорама, снятая марсоходом Curiosity, позволила впервые во всех подробностях рассмотреть расположенные вдали марсианские скалы, изрезанные ветровой эрозией. На снимке хорошо видны особенности рельефа, которые ученые миссии давно мечтали изучить с близкого расстояния.
Кадр запечатлел выразительные голубые оттенки на переднем плане, тогда как яркий утренний свет осветил находящиеся на горизонте скальные образования, известные как ярданги.
Панорама была получена камерой Mastcam 11 августа, в 4982-й марсианский день, или сол, миссии. Она состоит из шести отдельных изображений, которые после передачи на Землю объединили в единый снимок. В отличие от большинства фотографий Curiosity, сделанных Mastcam, при обработке этой панорамы не применяли баланс белого, благодаря чему удалось сохранить естественный вид марсианского пейзажа ранним утром.
Слой ярдангов протянулся примерно на 16 километров в северо-западной части горы Шарп — возвышенности высотой около пяти километров, на которую Curiosity поднимается с 2014 года. Недавно марсоход преодолел еще одну важную отметку: перепад высот на его маршруте достиг одного километра — это наибольшая высота, когда-либо набранная марсоходом на Марсе.
По мере приближения Curiosity к ярдангам ученые миссии рассчитывают получить еще более впечатляющие изображения и, как они надеются, найти ответы на вопрос о том, каким образом сформировались эти необычные скалы.
Гора Шарп состоит из множества слоев, каждый из которых отражает определенный период истории Марса. Изучая их, ученые смогли больше узнать об озерах и потоках воды, которые покрывали эту часть Красной планеты миллиарды лет назад. Со временем вода высохла, оставив после себя соляные минералы. После того как новые отложения перестали накапливаться на горе, ветер мог постепенно удалить часть материала, в результате чего и сформировались ярданги.
Сейчас Curiosity находится на втором году своей пятой расширенной миссии, которая началась с исследования похожих на паутину гребней, образующих характерную ячеистую структуру. В течение следующего года или около того марсоход будет в основном перемещаться по слоям, обогащенным сульфатами и карбонатами, — минералами, которые свидетельствуют о древнем высыхании поверхности Марса.
Ученые надеются, что в какой-то момент 2027 года Curiosity достигнет основания ярдангов. Там марсоход сможет использовать роботизированную руку для сбора уникальных данных об этих загадочных образованиях.
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