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Индия решила создать собственный пассажирский самолет за два года

Министр гражданской авиации Индии К. Раммохан Найду заявил, что в течение двух лет страна сможет создать первый отечественный гражданский самолет в рамках совместного предприятия.

Индия решила создать собственный пассажирский самолет за два года / © Getty Images

Выступая на симпозиуме Индийского фонда управления качеством в Дели, министр отметил, что индийские авиакомпании заказали более 1600 самолетов общей стоимостью около 100 миллиардов долларов. Кроме того, в течение следующих десяти лет в стране ожидается появление более 100 новых аэропортов.

В настоящее время в Индии насчитывается 165 аэропортов, а парк самолетов индийских авиакомпаний составляет около 850 воздушных судов.

«В течение двух лет мы сможем получить гражданский самолет, произведенный в Индии», — заявил Найду, подчеркнув, что соответствующая промышленная экосистема продолжает развиваться. При этом министр не раскрыл никаких подробностей о предполагаемом совместном предприятии.

Найду также отметил, что правительство рассмотрит возможность производства авиационных двигателей в самой Индии, однако создание соответствующих производственных мощностей потребует значительного времени.

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