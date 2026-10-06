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Михаил Малыгин
Михаил Малыгин
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Рейтинг: крупнейшие экспортеры военных беспилотников в мире

Военные беспилотники прошли путь от второстепенного элемента вооруженных конфликтов до одного из ключевых инструментов ведения боевых действий. Однако лишь несколько стран экспортируют их в больших масштабах.

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# беспилотники
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# технологии
Рейтинг: крупнейшие экспортеры военных беспилотников в мире / © Visual Capitalist
Рейтинг: крупнейшие экспортеры военных беспилотников в мире / © Visual Capitalist

На инфографике представлены 14 стран, экспортировавших военные беспилотники в 2022–2025 годах. Рейтинг составлен на основе данных базы Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) по международным передачам вооружений.

SIPRI учитывает беспилотные летательные аппараты массой не менее 150 килограммов, а также ударные беспилотники одноразового применения и барражирующие боеприпасы, предназначенные для поражения цели с последующим уничтожением самого аппарата. В статистику входят беспилотники, поставленные в качестве военной помощи, а также произведенные в стране-покупателе по лицензии. При этом небольшие FPV-дроны и коммерческие беспилотники в основном не учитываются.

США экспортировали 7 593 военных беспилотника, а Иран — 6 800. Каждый из них поставил более чем в шесть раз больше аппаратов, чем занявшая третье место Германия (1 000). 

Почти все эти беспилотники предназначались для одноразового применения. Ударные беспилотники и барражирующие боеприпасы составили 97% от общего мирового объема, что отчасти объясняет, почему поставки в рамках нескольких вооруженных конфликтов могут исчисляться тысячами аппаратов. 

Ниже двух лидеров объемы экспорта резко сокращаются. Только Германия (1 000) и Польша (690) поставили более 500 беспилотников, тогда как семь стран, замыкающих рейтинг — от Чехии до Швеции, — вместе экспортировали 89 аппаратов.

По количеству экспортированных беспилотников Турция занимает пятое место, однако ни у одной другой страны нет столь большого числа покупателей. В 2022–2025 годах она поставила военные беспилотники 28 странам — более чем половине из 54 государств, импортировавших такие аппараты. Это почти втрое больше, чем у США или Китая, на долю каждого из которых пришлось по 10 стран-покупателей.

Покупатели Турции находятся в разных регионах мира. Двенадцать из них расположены в Африке, остальные — от стран НАТО, таких как Польша и Румыния, до Пакистана, Кувейта и Украины.

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Сообщество
# беспилотники
# инфографика
# оружие
# промышленность
# Рейтинги
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