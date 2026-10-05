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Roman Markin
Roman Markin
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Эксперимент, где коров кормили отходами конопли и проверяли их молоко на психоактивность, получил продолжение

Опыт с молочными коровами получил продолжение: ученые проверили конопляный корм на мясном скоте, а в августе 2026 года опубликовали результаты испытаний на бройлерах. Выяснилось, что переносить выводы с одного вида животных и продукта на другой нельзя.

Сообщество
# биология
# животноводство
# исследования
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# сельское хозяйство
# ТГК
Корова джерсейской породы. Архивное фото, 2015 год / © Unukorno, Wikimedia Commons
Корова джерсейской породы. Архивное фото, 2015 год / © Unukorno, Wikimedia Commons

История эксперимента, в котором коровам давали отходы переработки конопли, продолжилась серией проверок. После исследования молока 2025 года группа Университета штата Орегон изучила остатки каннабиноидов в говядине. А 28 августа 2026 года в Poultry Science вышла работа о бройлерах: большая доля такой добавки ухудшала их рост. Отходы оказались потенциально полезным кормовым ресурсом, но с существенными ограничениями.

Речь идет об отработанной растительной массе, остающейся после извлечения каннабидиола, или КБД. В ней сохраняются питательные вещества и часть каннабиноидов, в том числе психоактивный тетрагидроканнабинол — ТГК. Для фермеров это возможность использовать побочный продукт вместо его утилизации. Для исследователей — задача выяснить, сколько остаточных веществ попадет в пищу человека и как быстро они выведутся после смены рациона.

В исходной работе, опубликованной в мае 2025 года в Journal of Agricultural and Food Chemistry, участвовали 18 джерсейских коров. Девяти животным на 28 дней предложили рацион с 13% отработанной конопляной биомассы, контрольная группа получала люцерну. Затем добавку отменили. Ученые измеряли содержание веществ в молоке и тканях: психоактивное действие молока на людях в этом опыте не проверяли.

В молоко переходило менее 1% потребленных каннабиноидов. Однако даже такая доля не означала отсутствия риска: в неблагоприятном расчетном сценарии поступление ТГК могло превысить острую референсную дозу. Через 12 дней после отмены добавки ТГК в молоке уже не обнаруживали. В жировой ткани он сохранялся дольше. Поэтому срок выведения из молока нельзя автоматически считать сроком очистки всего организма, а «не обнаружено» означает результат в пределах чувствительности анализа.

Схема исследования переноса каннабиноидов из корма в молоко и ткани / © Agung Irawan et al., Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2025
Схема исследования переноса каннабиноидов из корма в молоко и ткани / © Agung Irawan et al., Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2025

Затем исследователи проверили 24 бычков-кастратов ангусской породы. Статья появилась онлайн 14 ноября 2025 года и вошла в январский номер Animal за 2026 год. Опытная группа восемь недель получала рацион с 15% конопляного остатка. В мышцах нашли небольшое количество ТГК; расчетная экспозиция при употреблении мяса оставалась ниже выбранной референсной дозы для всех рассмотренных групп потребителей.

Спустя 33 дня после отмены добавки каннабиноиды перестали обнаруживаться в исследованных тканях, за исключением КБД в жире. Заметных изменений поведения и итоговой массы животных не выявили, хотя эффективность использования корма снизилась. Эти результаты дополнили опыт с молоком: сроки выведения и остаточные концентрации зависели от ткани и условий кормления. В феврале 2026 года университет обобщил оба исследования именно как основу для будущих правил использования добавки.

Августовская работа показала еще одну границу применимости результатов. В 42-дневном опыте 200 цыплят получали корм с 0, 5, 10 или 20% биомассы. При доле от 10% снижались показатели роста и ухудшалась конверсия корма. При 20% мясо становилось менее нежным, а в перьях повышалось содержание кортикостерона — возможный признак хронического стресса. При 5% авторы не выявили сопоставимого ухудшения продуктивности, хотя загрязнение области клоаки встречалось чаще во всех группах с добавкой.

Руководитель исследований Массимо Бионаз еще в сообщении об опыте с молоком подчеркивал:

«Это исследование — еще один шаг к получению данных, необходимых для одобрения FDA».

Новые результаты объясняют, почему одного удачного опыта недостаточно для широкого применения такого корма. Значение имеют состав конкретной партии, доля добавки, вид животного и продукт, который получит потребитель. В августовской статье авторы по-прежнему отмечали отсутствие одобрения FDA-CVM для использования отработанной биомассы в кормах для сельскохозяйственных животных. Научные результаты пока дают основания разрабатывать условия применения, а не объявлять любые конопляные отходы безопасной добавкой.

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Сообщество
# биология
# животноводство
# исследования
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# сельское хозяйство
# ТГК
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