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В Саудовской Аравии назвали новые сроки завершения строительства будущего самого высокого здания в мире
После завершения строительства Jeddah Tower станет самым высоким зданием в мире. По словам главы компании-застройщика, завершить строительство небоскреба и первый этап создания окружающего его нового городского района теперь планируется в конце 2028 года.
Обновленный график означает перенос сроков на несколько месяцев по сравнению с датами, объявленными в прошлом году. Причиной стали перебои в цепочках поставок и рост издержек, которые затрагивают крупные строительные проекты по всему Ближнему Востоку.
Выступая на конференции Saudi Mega Projects 2026 в Эр-Рияде, генеральный директор Jeddah Economic Company (JEC) Фабиан Тоскано сообщил, что в прошлом месяце высотная часть небоскреба достигла 116-го этажа и поднялась примерно до 466 метров. Таким образом, до завершения запланированных 157 этажей остается построить еще 41.
Однако Тоскано отметил, что продолжающаяся война в регионе Персидского залива по-прежнему приводит к росту затрат на закупки и оплату труда подрядчиков, работающих в рамках масштабной программы мегапроектов Саудовской Аравии.
Небоскреб строится в районе Обхур, примерно в 20 километрах к северу от центра Джидды, между заливом Обхур и Красным морем.
Башня станет единственным высотным сооружением, которое в настоящее время возводится в рамках обширного генерального плана Jeddah Economic City площадью 5,3 миллиона квадратных метров. Тоскано назвал этот проект «сердцем всего комплекса».
После завершения строительства многофункциональный небоскреб будет включать роскошный отель Four Seasons, офисные помещения премиум-класса, жилые апартаменты, а также смотровую площадку под открытым небом, которая, как планируется, станет самой высокой в мире.
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