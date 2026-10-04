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На учениях «Центр-2026» заметили новый «Панцирь-С1М» на белорусском шасси
На кадрах учений «Центр-2026» появился «Панцирь», который военные обозреватели идентифицировали как С1М на шасси МЗКТ-7930-312. Сообщения о заказе таких платформ относятся к контракту 2024 года.
На кадрах с учений «Центр-2026» заметили зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» на шасси Минского завода колесных тягачей. Скриншоты телевизионного репортажа НТВ распространились 2 октября, а затем появились более качественные изображения машины. Канал «Военный Осведомитель» назвал ее «Панцирем-С1М» на МЗКТ-7930-312. Отдельного официального сообщения с полным индексом показанного образца пока нет.
На снимках хорошо видна компоновка комплекса: за кабиной размещены аппаратные отсеки, над которыми возвышается боевой модуль с антенной и пакетами транспортно-пусковых контейнеров. Рядом с ракетным вооружением находятся пушки. Именно автомобильная платформа привлекла внимание к этим кадрам. При этом внешний вид машины позволяет рассмотреть ее устройство лишь в общих чертах: состав электроники, тип установленных ракет и характеристики конкретного экземпляра по фотографиям определить нельзя.
Сообщения о подготовке такого варианта появились раньше. В апреле 2026 года одно украинское издание рассказало о расследовании объединения BELPOL, опубликованном в ноябре 2025-го. По приведенным там сведениям, в начале 2024 года был оформлен заказ на 18 шасси МЗКТ-7930-312 для «Панцирей», а летом того же года тульское Конструкторское бюро приборостроения сообщило об успешных испытаниях платформы.
Эти сведения относятся к предполагаемому контракту на шасси. Они сами по себе не подтверждают передачу заказчику 18 готовых зенитных комплексов: после выпуска автомобильной платформы на нее еще необходимо установить и проверить оборудование. Съемка на учениях свидетельствует о существовании машины в такой компоновке, однако число собранных экземпляров, сроки поставок и планы дальнейшего выпуска из опубликованных кадров не следуют.
Сам «Панцирь-С1М» известен задолго до нынешних маневров. «Рособоронэкспорт» представлял его в материалах к выставке IDEX 2021 как один из элементов комплексной системы противодействия беспилотникам. Разработчиком выступает тульское КБП. В описании назначения комплекса Ростех указывает защиту небольших военных и промышленных объектов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и беспилотных аппаратов.
Ракетное и пушечное вооружение размещено на одной боевой машине вместе со средствами обнаружения и сопровождения целей. Для модификации С1М производитель заявляет расширенную зону поражения. В сообщении к IDEX 2021 «Рособоронэкспорт» отмечал:
В другом материале Ростех объяснял, что увеличение дальности поражения до 30 километров обеспечили новая ракета и обновленная радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой. Дальность обнаружения воздушных целей для С1М заявлена на уровне до 80 километров. Эти цифры характеризуют возможности модификации по данным производителя; считать их результатами испытаний показанной на «Центре-2026» машины было бы неверно.
Показ машины состоялся на фоне масштабных стратегических командно-штабных учений. Как сообщил Кремль, 2 октября Владимир Путин наблюдал за практическими действиями войск на Чебаркульском полигоне в Челябинской области. Всего к «Центру-2026» привлекли свыше 47 тысяч военнослужащих; задачи отрабатывались на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря. Появление «Панциря» на белорусской платформе стало одной из технических деталей, которые удалось рассмотреть в материалах с этих маневров.
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