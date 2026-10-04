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Дмитрий Медведев пригрозил начать «полноценную космическую войну», если США заблокируют отечественную спутниковую группировку «Рассвет»
Зампред Совета безопасности России связал возможную «блокировку» группировки с уничтожением ее спутников и пригрозил ответными действиями против Starlink. Заявление последовало после слов Владимира Зеленского о санкциях против компаний, участвующих в создании «Рассвета».
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 октября написал в своем Telegram-канале, что попытку «заблокировать» российскую спутниковую группировку «Рассвет» он рассматривает как ее уничтожение. По его словам, такой сценарий приведет к военному противостоянию в космосе, в ходе которого могут пострадать американские низкоорбитальные спутники Starlink.
Следом он пригрозил, что в ответ аппараты Starlink начнут падать с орбиты. Каким способом Россия могла бы воздействовать на них, Медведев не уточнил. Публикация сформулирована как предупреждение о последствиях возможных действий: в ней не говорится об уже состоявшейся атаке на «Рассвет» или о начале операции против американских спутников.
Поводом стало интервью Владимира Зеленского газете Financial Times, опубликованное 3 октября. Президент Украины рассказал, что обращался к Дональду Трампу с просьбой ввести санкции против российских и китайских компаний, которые, по его словам, участвуют в разработке конкурента Starlink. Зеленский также заявил о сотрудничестве России и Китая в этой области и допустил, что система сможет заработать в конце 2026-го или начале 2027 года. Это его оценка сроков, а не подтверждение начала эксплуатации.
Таким образом, сообщения касаются разных мер. Зеленский говорил об ограничениях в отношении участников проекта, тогда как Медведев связал «блокировку» с физическим уничтожением орбитальной группировки. Его пост не содержит технического объяснения того, почему санкции против компаний должны привести именно к такому результату.
«Рассвет» разрабатывает российская компания «Бюро 1440». Она описывает свой проект как низкоорбитальную систему широкополосной передачи данных с глобальным покрытием. Для нее создаются космические аппараты, пользовательские терминалы и наземные шлюзовые станции. Терминалы предполагается устанавливать как на неподвижных объектах, так и на транспорте — от поездов и автомобилей до самолетов и морских судов.
Согласно данным разработчика, спутники должны выполнять функции базовых станций 5G на орбите и обмениваться данными между собой по лазерным каналам. Такая связь между аппаратами призвана уменьшить зависимость сети от большого числа наземных шлюзов. Компания заявляет скорость доступа до одного гигабита в секунду и задержку до 70 миллисекунд. Это заявленные параметры системы; они не означают, что подобное подключение уже доступно каждому пользователю.
Проект уже перешел от экспериментальных миссий к развертыванию целевой группировки. На официальном сайте «Бюро 1440» первый пакетный запуск 16 аппаратов датирован 23 марта 2026 года, а второй — 20 июля. Ранее, в июне 2023-го, на орбиту отправили три спутника миссии «Рассвет-1», а в мае 2024-го — три аппарата «Рассвета-2». Поэтому число первых серийных спутников не следует принимать за актуальный размер всей группировки.
Физическое разрушение спутников создает опасность и для других аппаратов на близких орбитах. Европейское космическое агентство в обзоре космической среды за 2026 год предупреждает, что обломки могут становиться причиной новых столкновений и порождать дополнительный мусор. Это общий риск разрушений на орбите, а не прогноз конкретного развития конфликта вокруг «Рассвета».
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