  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Оповестить меня за 10 минут
  • 14 июля, 17:10
  • Александр Березин
  • 95

Live: запуск пилотируемого корабля «Союз МС‑29» к МКС

В 17:47 по Москве намечен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29». Старт состоится с 31-й площадки космодрома Байконур. Сегодня там же идут переговоры глав «Роскосмоса» и NASA, где решат вопрос будущего МКС.
Ракета, которая выведет корабль в космос 14 июля 2026 года, на стартовой площадке / © «Роскосмос»

Ракета выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС‑29». Он доставит на МКС двух российских космонавтов Петра Дуброва (второй полет в космос), бортинженера Анну Кикину (второй полет), а также второго бортинженера, астронавта НАСА Анила Менон (первый полет в космос). Стоит отметить, что Анна Кикина — первый российский космонавт, ранее стартовавший в космос на корабле Crew Dragon. Видео самого сегодняшнего пуска можно увидеть ниже:

«Теледроид» нацелен на другую перспективную задачу: использование антропоморфных роботов для работ в космосе и внутри станции. До сих пор все попытки такого рода упирались в то, что человека, вопреки стойким мифам из научпопа, крайне сложно заменить. У него больше степеней свободы, чем у роботов, поэтому управлять им как аватаром космонавтам не так просто.

Видео о запуске / © «Роскосмос»

Однако в будущем было бы полезно передоверить таким роботам хотя бы самую простую часть космических задач, особенно самых опасных из них. Речь в том числе о работах в открытом космосе, весьма утомительных физически. Кстати, в ходе экспедиции МКС-75 запланированы два выхода в космос Петра Дуброва и Анны Кикиной по российской программе полета.

Сегодня же, 14 июля, на Байконуре прошли переговоры Дмитрия Баканова и Джареда Айзекмана. Главы космических ведомств двух стран обсуждают несколько вопросов, но главным среди них будет будущее МКС. Пока ее работа запланирована до 2028 года. Но обе стороны имеют аргументы в пользу ее продления: пока орбитальные станции следующих поколений не вполне готовы к работе уже в 2028 году.

Чтобы достичь согласия по этому моменту, надо будет решить ряд вопросов по совместному управлению станцией, чтобы избежать инцидентов, подобных недавней эвакуации NASA космонавтов и астронавтов на корабль Crew Dragon из-за опасений в связи с российскими работами по ликвидации утечки воздуха из российской части МКС.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Live
Космонавтика
# NASA
# Байконур
# космос
# Россия
# США
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Июл
Бесплатно
Эволюция социальности позвоночных в контексте происхождения человеческого общества
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
14 Июл
Бесплатно
Устойчивость транспортной системы, или нужны ли нам электросамокаты?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
15 Июл
2000
Будущее русского языка
Medio Modo
Москва
Лекция
15 Июл
Бесплатно
Почему «Война и мир» – великая книга?
ВДНХ
Москва
Лекция
15 Июл
Бесплатно
Философия искусственного интеллекта: новые вопросы о человеке и мире
Библиотека им. Анны Ахматовой
Москва
Лекция
16 Июл
Бесплатно
Миклухо-Маклай и секретное плавание корвета «Скобелев»
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
16 Июл
Бесплатно
Вирусы против опухоли: новые подходы в терапии рака
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
16 Июл
Бесплатно
Сердце как инженерная задача: от насоса к тканевой инженерии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Июл
Бесплатно
Пластик: враг планеты или лучший материал цивилизации?
ИЦАЭ
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 июля, 14:06
Максим Абдулаев

Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.

Биология
# Баренцево море
# горбатые киты
# защита природы
# китообразные
# киты
# косатки
# природа
# усатые киты
Выбор редакции
13 июля, 20:02
Evgenia Vavilova

Физик создал маленькую Вселенную, для которой нет понятия времени

Деревья растут и люди стареют не потому, что идет время, а из-за происходящих внутри них процессов. Но можно ли сказать, что именно эти процессы порождают время? Ученый создал маленькую Вселенную, в которой дела обстоят именно так.

Физика
# время
# коденсат Бозе-Эйнштейна
# лазеры
# Общая теория относительности
# рубидий
# энтропия
14 июля, 10:10
Марк Чернов

Физики впервые объяснили, почему золото не тускнеет тысячелетиями

Ученые выяснили, что золото владеет уникальной «техникой самообороны», которая защищает его от потускнения. Оказалось, атомы на поверхности этого металла способны самостоятельно перестраиваться в особые защитные структуры. Такой невидимый барьер блокирует контакт с кислородом и подавляет процесс окисления в триллион раз эффективнее, чем поверхность любого другого металла.

Химия
# Золото
# материаловедение
# наноматериалы
# окисление
# химия
13 июля, 14:06
Максим Абдулаев

Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.

Биология
# Баренцево море
# горбатые киты
# защита природы
# китообразные
# киты
# косатки
# природа
# усатые киты
Выбор редакции
12 июля, 12:24
Марк Чернов

Интервальное голодание оказалось не хуже подсчета калорий — и оно значительно легче переносится

Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.

Медицина
# диета
# интервальное голодание
# лишний вес
# метаболизм
# питание
# похудение
13 июля, 20:02
Evgenia Vavilova

Физик создал маленькую Вселенную, для которой нет понятия времени

Деревья растут и люди стареют не потому, что идет время, а из-за происходящих внутри них процессов. Но можно ли сказать, что именно эти процессы порождают время? Ученый создал маленькую Вселенную, в которой дела обстоят именно так.

Физика
# время
# коденсат Бозе-Эйнштейна
# лазеры
# Общая теория относительности
# рубидий
# энтропия
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
26 июня, 14:54
Максим Абдулаев

Начало деменции у пожилых собак определили по их походке

Американские ветеринары установили, что длина шага передних лап у пожилых собак отражает возрастные изменения в работе мозга. Когда у собак развивается деменция, шаги их передних лап становятся короче, причем эта связь не зависит от хронической боли в суставах.

Биология
# деменция
# походка
# собаки
# старение
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Физики предсказали рождение J/ψ-мезона на будущем коллайдере NICA

    14 июля, 17:39

  2. Live: запуск пилотируемого корабля «Союз МС‑29» к МКС

    14 июля, 17:10

  3. Муравьиный Эльдорадо: ученые обнаружили 29 новых видов муравьев в Адыгее

    14 июля, 15:16

  4. Глава NASA впервые за восемь лет прилетел на Байконур

    14 июля, 15:00
Выбор редакции

Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

13 июля, 14:06

Последние комментарии

Дмитрий Оболонский
25 минут назад
Сергей, https://knowledge.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2026/04/Best-Countries-Index-2026.pdf Индекс 17.3, поэтому и не видна.

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Mars Kosmos
50 минут назад
Стрелочник, добавь и мои 5 копеек. Живу в Германии, уже 30 лет, у нашей фирмы филиал в Люксембурге. Часто там бываю и нахожусь по долго. Уровень жизни

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Autotrade222
1 час назад
Sam, после распада Киевской Руси, каждое княжество было само по себе. Татарам было без разницы, кто будет собирать дань с русских княжеств.

Самые могущественные города-государства Древней Греции

Андрей. Б
2 часа назад
Думаю, эта статистика взята с потолка и "состряпана"кому это выгодно, а вот и подумайте кому это выгодно, где сейчас просто не рожают или рожают

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Alexander Orsi
3 часа назад
Oleksii, цена на золото определяется точно так же как на любой другой товар - разницей спроса и предложения. Для накопления используется только из за

Кто владеет мировыми запасами золота, серебра и металлов платиновой группы — инфографика лидеров

Имя Фамилия
3 часа назад
Alexander, Тем не менее, компьютерные платы и память с позолоченными контактами очень активно скупаются на аффинаж. Насколько я понял, слегка погуглив,

Физики впервые объяснили, почему золото не тускнеет тысячелетиями

Имя Фамилия
3 часа назад
Андрей, Чтобы пыль попадала ВНУТРЬ разъема, где все очень плотно подогнано, да еще и ПРИГОРАЛА при температуре 40 градусов - очень сомнительно. А

Физики впервые объяснили, почему золото не тускнеет тысячелетиями

Sergey Gorovoy
4 часа назад
такая высокая температура, а тут ещё и трамп...

Зафиксирована самая высокая температура в мире с начала 2026 года

Roman Markin
4 часа назад
Сергей, вообще нет

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Roman Markin
4 часа назад
Алексей, вот-вот

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Roman Markin
4 часа назад
Все верно. К ВК нет уже никакого доверия.

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

densto
5 часов назад
Пользователь, как же тебя бомбит, когда кто-то не согласен с твоим мнением) Только русскоязычные нализывают этим странам, спросить у местных-

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Андрей Григорьев
5 часов назад
Alexander, для покрытий используется и чистое, обеспечивая в СВЧ технике проводимость, идентичную цельнозолотым проводникам (за счет скин эфыекта).

Физики впервые объяснили, почему золото не тускнеет тысячелетиями

Андрей Григорьев
5 часов назад
Имя, темнеют от оседающей и пригорающей пыли. Оксиды спиртом не смоешь.

Физики впервые объяснили, почему золото не тускнеет тысячелетиями

Alexander Orsi
5 часов назад
Чистое золото слишком мягкое и практически нигде не используется. А сплавы всеми характеристиками золота не обладают.

Физики впервые объяснили, почему золото не тускнеет тысячелетиями

Александр Часнык
5 часов назад
Ещё надо посмотреть на совпадение с местами добычи сланцевой нефти.

Спутники NASA показали ржаво-оранжевые реки Аляски

Jurgen Friesen
5 часов назад
Анастасия, это другое, Вы не понимаете🤐

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Jurgen Friesen
5 часов назад
Eloboss, этой зимой был в Стокгольме и организатор соревнований нам объяснил куда вечером не ходить, чтобы нас не ограбили. Вот такие пироги.

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Jurgen Friesen
5 часов назад
Стрелочник, живу в Германии и уже лет десять вечером не выхожу без перцового баллончика. Зимой был на соревнованиях в Стокгольме и организаторы

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Денис Бережной
6 часов назад
Дэн, ну у тебя то она понятно откуда растет ,вернее выросла и теперь там находится.

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Самые обсуждаемые