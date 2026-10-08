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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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Шотландское нагорье поможет ученым NASA узнать о прошлом Марса

Ученые NASA летом 2026 года отправились в Шотландию, чтобы исследовать местные скалы и утесы в районе залива Стоер (Bay of Stoer), которые содержат свидетельства существования микробной жизни 1,2 миллиарда лет назад. Это должно помочь лучше понять прошлое Марса.

Сообщество
# горы
# Марс
# породы
# признаки жизни
# Шотландия
© Pedro Cota, NASA
© Pedro Cota, NASA

Марсианский ландшафт сегодня напоминает высохшую пустыню, но в далеком прошлом, как и поверхность нашей планеты, он во многом сформировался под воздействием текущей воды. На обеих планетах также можно найти слоистые участки аргиллитов и алевролитов, богатые глинистыми минералами. Ученые хотят изучить, как признаки древней жизни проявляются в таких земных породах, чтобы лучше понять прошлое Марса, а также оценить возможность сохранения и обнаружения там биосигнатур. Шотландское нагорье подходит для таких исследований. 

Скалы и утесы, расположенные в районе залива Стоер (Bay of Stoer), сформировались в условиях, сопоставимых с древними марсианскими озерами и реками. Кроме того, они содержат свидетельства существования микробной жизни 1,2 миллиарда лет назад, когда на Земле еще не было растений. Такое сочетание идеально подходит ученым, которые интерпретируют данные с Красной планеты, полученные марсоходами NASA.

Красный песчаник с серо-зелеными пятнами. Такие пятна иногда оказываются свидетельством взаимодействия древней микробной жизни с породой, но они могут образовываться и другими способами / © Pedro Cota, NASA
Красный песчаник с серо-зелеными пятнами. Такие пятна иногда оказываются свидетельством взаимодействия древней микробной жизни с породой, но они могут образовываться и другими способами / © Pedro Cota, NASA

В Шотландию отправились исследователи из Goddard Instrument Field Team, базирующейся в Центре космических полетов имени Годдарда в Гринбелте. Команда прошла вдоль побережья и утесов района Клахтолл (Clachtoll). Они использовали портативные приборы, которые позволяют на месте проверить минеральный и химический состав пород. Также ученые собирали образцы для дальнейшего изучения.

© Pedro Cota, NASA
© Pedro Cota, NASA

Теперь междисциплинарной группе ученых предстоит изучить эти образцы в лабораториях не только по всей территории США, но и в других странах. Ученые используют современные инструменты, которые невозможно было взять с собой в полевые условия. Исследование, возможно, поможет ответить на вопросы, появившиеся после того, как марсоход Perseverance обнаружил в кратере Езеро необычные пятна. Похожие структуры на Земле часто связывают с деятельностью микроорганизмов.

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Сообщество
# горы
# Марс
# породы
# признаки жизни
# Шотландия
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