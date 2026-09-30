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Новый глава Apple хочет, чтобы компания выпускала продукты чаще, чем два раза в год
Генеральный директор Apple Джон Тернус рассматривает масштабную реорганизацию компании. Одна из его инициатив — отойти от привычного выпуска новинок два раза в год.
Тернус занял должность 1 сентября 2026 года. По данным Bloomberg, возможные изменения он уже обсуждал внутри компании. Его цель — быстрее выводить на рынок новые продукты. При этом новый глава компании рассчитывает сократить количество руководящих звеньев, уменьшив дистанцию между инженерами и руководством компании.
В эпоху искусственного интеллекта Apple важно сохранять конкурентоспособность. Этому поспособствуют эксперименты с новыми продуктами и их более быстрый вывод на рынок. Сейчас компания традиционно представляет свои новинки два раза в год. Однако новый генеральный директор полагает, что делать это стоит в течение всего года. При этом источники, знакомые с ситуацией, считают, что изменить устоявшиеся процессы разработки будет сложно. Возможно, компании придется потратить на это годы.
Другая цель Тернуса — сокращение дистанции между инженерами и высшими руководителями. Организационная структура компании, по его мнению, должна стать более компактной. Фактически компания стремится делать больше, сделав команду более компактной.
Apple уже приступила к сокращениям. Под увольнение попали в том числе менеджеры, отвечавшие за соблюдение сроков и координацию работы команд.
Bloomberg отмечает, что реорганизация — часть более масштабной программы по сокращению расходов и поиску дополнительных источников дохода. В компании также ищут способы, как увеличить выручку от существующих продуктов.
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