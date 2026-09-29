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Микрорапторины научились летать независимо от птиц

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Палеонтологи нашли в Китае окаменевшие остатки необычного оперенного динозавра. Группа, к которой он принадлежал, имела длинные перья на всех конечностях. Судя по некоторым особенностям, ее представители летали, хотя не были птицами. Открытие затрагивает старую дискуссию о том, появилось ли умение летать у динозавров один раз или множество, а также затрагивает вопрос о том, существовали ли когда-то 13-метровые летуны.

Палеонтология
# динозавры
# дромеозавриды
# крылатые динозавры
# Палеонтология
Norellraptor barsboldi был назван в честь двух ученых. Первое имя он получил от известного американского палеонтолога Марка Норелла, много работавшего в Китае и умершего в прошлом году. Второе — от Ринченгийна Барсболда, монгольского ученого, получившего образование в нашей стране, и также умершего в прошлом году
Norellraptor barsboldi был назван в честь двух ученых. Первое имя он получил от известного американского палеонтолога Марка Норелла, много работавшего в Китае и умершего в прошлом году. Второе — от Ринченгийна Барсболда, монгольского ученого, получившего образование в нашей стране, и также умершего в прошлом году / © Zhao Chuang

Животные осваивали активный полет (когда летун сам машет крыльями) всего четыре раза. Первыми, примерно треть миллиарда лет назад, это сделали насекомые, в авангарде которых, как считается, шли стрекозы и их вымершие родственники. Где-то через сотню миллионов лет это повторили намного более крупные птерозавры — как и другая группа, динозавров, они произошли от архозавров около четверти миллиарда лет назад. Причем до 2010-х годов саму возможность активного полета для птерозавров многие отрицали, потому что их размеры были несопоставимо больше, чем у всех современных летунов. Палеонтологи и биологи задавали вопрос: почему в прошлом летать могли существа с размахом крыльев до 13 метров, а сегодня и трехметровый размах — крайняя редкость?

Где-то около 150 миллионов лет назад палеонтологическая летопись фиксирует первых птиц, археоптерикса, уже оперенного и похожего на птиц современных. Ранее среди палеонтологов была популярна идея, что еще общие предки птиц и некоторых других динозавров (зубастых, в отличие от птиц, и поэтому вымерших) перешли к полету.

66 миллионов лет назад все летающие птерозавры вымерли, летающих групп позвоночных осталась всего одна. Наконец, 60 миллионов лет назад, предположительно в Европе, полет освоили летучие мыши. Правда, они так и не смогли потеснить выживших динозавров (птиц) с их дневных позиций, хотя некоторые летучие мыши и могут охотиться на небольших птиц по ночам.

Авторы новой работы пришли к выводу, что был и пятый переход к полету. Они описали в Nature Communications новый вид и род динозавра из Китая, которого назвали Norellraptor barsboldi, что в переводе с латыни означает «раптор Норелла и Барсболда», по фамилиям двух известных палеонтологов. Остатки микрорапторина, возрастом не менее трех лет, говорят о высокой приспособленности особи к полету.

Например, в костях нет признаков трабекулярных структур, типичных для наземных позвоночных. Авторы посчитали, что это признак высокой степени заполненности костей мешками с воздухом — типичной черты летунов, вынужденных экономить массу. Есть явные следы перьев, одной из адаптаций, важных для всех летающих динозавров, включая ныне живущие виды.

Остатки нового динозавра по общей длине скелета всего 57 сантиметров, из которых почти половину составил хвост. Однако особь не была взрослой
Остатки нового динозавра по общей длине скелета всего 57 сантиметров, из которых почти половину составил хвост. Однако особь не была взрослой / © Andrea Cau et al., Nature Communications 

В то же время, велики и отличия. Исследователи констатировали, что у остатков не видно типичного для современных летающих птиц опережающего развития передних конечностей (крыльев) относительно задних (ног). Это, по мнению ученых, исключает сценарий, когда способность к полету возникала еще у предков как зубастых микрорапторин, так и беззубых птиц. Следовательно, микрорапторины были пятой группой животных в земной истории, у которых независимо возник активный полет (и одной из двух целиком вымерших летающих групп).

Судя по костям новооткрытого вида и рода, он, как и птерозавры, отрывался от земли, отталкиваясь от нее сразу четырьмя конечностями. В таком случае логично, что передние и задние у него развивались со сходной скоростью: без этого отрыв для перехода в полет оказался бы затруднителен, задние конечности по силе были бы недостаточными.

Форму когтей нового вида динозавров трудно назвать иначе, чем довольно необычной
Форму когтей нового вида динозавров трудно назвать иначе, чем довольно необычной / © Andrea Cau et al., Nature Communications 

Многие палеонтологи считают, что именно за счет отталкивания четырьмя конечностями древние птерозавры достигли немыслимых размеров — с размахом крыльев до 13 метров, как у кетцалькоатля. Современные птицы так не могут, их крылья для этого не приспособлены. А отталкиваясь только задними, они резко ограничены по взлетной массе. Если те же кетцалькоатли весили до 200 килограммов (есть и более высокие оценки), то самая тяжелая современная летающая птица не достигает и 20 килограммов.

Интересно, что, судя по известным находкам, микрорапторины, несмотря на отталкивание всеми четырьмя конечностями сразу, не показывали таких же впечатляющих размеров и массы, как птерозавры. Это может означать, что у последних были еще какие-то секреты, выделявшие их в смысле летных данных среди всех животных в земной истории.

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Палеонтология
# динозавры
# дромеозавриды
# крылатые динозавры
# Палеонтология
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