Микрорапторины научились летать независимо от птиц
Палеонтологи нашли в Китае окаменевшие остатки необычного оперенного динозавра. Группа, к которой он принадлежал, имела длинные перья на всех конечностях. Судя по некоторым особенностям, ее представители летали, хотя не были птицами. Открытие затрагивает старую дискуссию о том, появилось ли умение летать у динозавров один раз или множество, а также затрагивает вопрос о том, существовали ли когда-то 13-метровые летуны.
Животные осваивали активный полет (когда летун сам машет крыльями) всего четыре раза. Первыми, примерно треть миллиарда лет назад, это сделали насекомые, в авангарде которых, как считается, шли стрекозы и их вымершие родственники. Где-то через сотню миллионов лет это повторили намного более крупные птерозавры — как и другая группа, динозавров, они произошли от архозавров около четверти миллиарда лет назад. Причем до 2010-х годов саму возможность активного полета для птерозавров многие отрицали, потому что их размеры были несопоставимо больше, чем у всех современных летунов. Палеонтологи и биологи задавали вопрос: почему в прошлом летать могли существа с размахом крыльев до 13 метров, а сегодня и трехметровый размах — крайняя редкость?
Где-то около 150 миллионов лет назад палеонтологическая летопись фиксирует первых птиц, археоптерикса, уже оперенного и похожего на птиц современных. Ранее среди палеонтологов была популярна идея, что еще общие предки птиц и некоторых других динозавров (зубастых, в отличие от птиц, и поэтому вымерших) перешли к полету.
66 миллионов лет назад все летающие птерозавры вымерли, летающих групп позвоночных осталась всего одна. Наконец, 60 миллионов лет назад, предположительно в Европе, полет освоили летучие мыши. Правда, они так и не смогли потеснить выживших динозавров (птиц) с их дневных позиций, хотя некоторые летучие мыши и могут охотиться на небольших птиц по ночам.
Авторы новой работы пришли к выводу, что был и пятый переход к полету. Они описали в Nature Communications новый вид и род динозавра из Китая, которого назвали Norellraptor barsboldi, что в переводе с латыни означает «раптор Норелла и Барсболда», по фамилиям двух известных палеонтологов. Остатки микрорапторина, возрастом не менее трех лет, говорят о высокой приспособленности особи к полету.
Например, в костях нет признаков трабекулярных структур, типичных для наземных позвоночных. Авторы посчитали, что это признак высокой степени заполненности костей мешками с воздухом — типичной черты летунов, вынужденных экономить массу. Есть явные следы перьев, одной из адаптаций, важных для всех летающих динозавров, включая ныне живущие виды.
В то же время, велики и отличия. Исследователи констатировали, что у остатков не видно типичного для современных летающих птиц опережающего развития передних конечностей (крыльев) относительно задних (ног). Это, по мнению ученых, исключает сценарий, когда способность к полету возникала еще у предков как зубастых микрорапторин, так и беззубых птиц. Следовательно, микрорапторины были пятой группой животных в земной истории, у которых независимо возник активный полет (и одной из двух целиком вымерших летающих групп).
Судя по костям новооткрытого вида и рода, он, как и птерозавры, отрывался от земли, отталкиваясь от нее сразу четырьмя конечностями. В таком случае логично, что передние и задние у него развивались со сходной скоростью: без этого отрыв для перехода в полет оказался бы затруднителен, задние конечности по силе были бы недостаточными.
Многие палеонтологи считают, что именно за счет отталкивания четырьмя конечностями древние птерозавры достигли немыслимых размеров — с размахом крыльев до 13 метров, как у кетцалькоатля. Современные птицы так не могут, их крылья для этого не приспособлены. А отталкиваясь только задними, они резко ограничены по взлетной массе. Если те же кетцалькоатли весили до 200 килограммов (есть и более высокие оценки), то самая тяжелая современная летающая птица не достигает и 20 килограммов.
Интересно, что, судя по известным находкам, микрорапторины, несмотря на отталкивание всеми четырьмя конечностями сразу, не показывали таких же впечатляющих размеров и массы, как птерозавры. Это может означать, что у последних были еще какие-то секреты, выделявшие их в смысле летных данных среди всех животных в земной истории.