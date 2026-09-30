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Олег Гончар
Олег Гончар
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Boeing получила контракт на разработку нового палубного истребителя F/A-XX

ВМС США объявили Boeing победителем конкурса на создание палубного истребителя следующего поколения F/A-XX. Решение стало одним из наиболее ожидаемых событий в американской оборонной сфере, особенно после того, как в прошлом году Пентагон пытался фактически заморозить программу на неопределенный срок.

Сообщество
# Boeing
# авиация
# оружие
# самолёты
# США
# технологии
Художественное изображение палубного истребителя следующего поколения F/A-XX / © Boeing
Художественное изображение палубного истребителя следующего поколения F/A-XX / © Boeing

За контракт F/A-XX Boeing конкурировал с Northrop Grumman. Ранее, в марте 2025 года, по имеющимся данным, в рамках отбора выбыла Lockheed Martin.

Пентагон опубликовал полный пресс-релиз о заключении контракта с Boeing. Его стоимость составляет примерно 20 миллиардов долларов. Соглашение охватывает этап полномасштабной разработки и предусматривает создание нескольких испытательных самолетов для проведения наземных испытаний, проверки летной годности, тестирования бортовых систем, а также интеграции вооружения.

Выбор Boeing выглядит закономерным с точки зрения производственных возможностей компании. Она сможет использовать уже выполненные в рамках программы F-47 проектные наработки, накопленный опыт производства и существующие цепочки поставок.

Художественное изображение палубного истребителя следующего поколения F/A-XX / © Boeing
Художественное изображение палубного истребителя следующего поколения F/A-XX / © Boeing

Выбор Boeing для программы F/A-XX произошел в момент, когда ВМС США одновременно пересматривают и другие элементы концепты будущего авиакрыла авианосцев. В частности, ВМС все активнее формируют планы по созданию  беспилотных боевых самолетов, способных действовать совместно с пилотируемыми машинами. Ожидается, что управление такими передовыми беспилотниками с борта пилотируемого самолета станет одной из ключевых задач перспективных истребителей ВМС шестого поколения.

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Сообщество
# Boeing
# авиация
# оружие
# самолёты
# США
# технологии
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Комментарии

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Последние комментарии

Андрей Степанов
1 секунда назад
Ну теперь Боинг может выдохнуть, отличная дойная корова.

Boeing получила контракт на разработку нового палубного истребителя F/A-XX

Оливер Хевисайд
35 минут назад
Александр, Росатом предпочитает работать или заказчик предпочитает работать Росатом (подчеркните нужное), по системе BOT - Build, Operate, Transfer. Известный

«Росатом» представил Армении предложения по строительству нового блока АЭС с реактором ВВЭР-1000

Оливер Хевисайд
2 часа назад
Тут как в теореме о бесконечных обезьянах, вполне вероятно явление может иметь место быть, но все же полагаю автор не рассматривает его как

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Оливер Хевисайд
3 часа назад
Александр, немного не на этом вообще-то. Лунный Starship HLS немного другой и не предназначен для работы в атмосфере. Статистика в планах будет такая на

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Иван Колупаев
8 часов назад
Роман, почти все кто отметился в этой теме уже не с нами. В смысле перестали посещать сайт голой науки кто раньше кто позже. Вот даже Парфенова давно

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Андрей Григорьев
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Chiril, почему вы говорите, что в статье говорится что это истина, хотя в статье каждое предположение сопровождается словом "может" либо "возможно",

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Андрей Григорьев
9 часов назад
Андрей, потому что планета не останавливается в центре масс газового скопления, а вращается вокруг него ввиду эксцентричного её залёта в облако и

Планеты-бродяги оказались способны формировать звезды

ArtemITuser .
10 часов назад
Александр, учитывая высоту, лучше не будет. Будет только хуже и выше

В России построят самый высокий жилой небоскреб Европы

ArtemITuser .
10 часов назад
Уроды. Всё, что могу сказать. Всю Москву засрали. И в этом нет ничего научного, только интересны бизнеса. Так что новость не в тему сайта

В России построят самый высокий жилой небоскреб Европы

Иван Колупаев
11 часов назад
Serjo, ну раньше-то когда там и "пол работы" не было почему-то не скрывали. Павел так понимаю об этом. Равно как и "она постоянно меняется" тоже не в

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Андрей Гавриков
12 часов назад
Alexander, ох уж это злобное русское электричество

«Росатом» представил Армении предложения по строительству нового блока АЭС с реактором ВВЭР-1000

Любовь Соковикова
12 часов назад
N, в эксперименте моделировали химические условия и щелочность океана Энцелада. Полностью всю обстановку на его дне не воспроизводили. То есть

Земные микроорганизмы «выжили» в океане Энцелада

Александр Березин
12 часов назад
Павел, "Serjo, а где точные данные от SpaceX насчёт массы вышедшего на орбиту Starship ? Сколько масса самого корабля? Сколько масса топлива в нем была?

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

N q
12 часов назад
Ну и шутники: а что с давлением, можно не учитывать?

Земные микроорганизмы «выжили» в океане Энцелада

Иван Колупаев
12 часов назад
Alexander, и это совершенно не меняет факта что принять темную материю за межзвездный газ удалось только вам. Вернее попытки объяснить вселенную с

Самые глубокие подземные лаборатории, где ищут темную материю

Serjo Djachkowski
13 часов назад
Этот Starship это " пол работы" на данный момент, как в той пословице где "Дураку пол работы не показывают". Как минимум будет одна крупная итерация и

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Serjo Djachkowski
13 часов назад
На самом деле даже не Луна и Марс важны, а технологии которые доведуться до ума, ну и пассионарный элемент занять чем нибудь. Чем бы дитя не тешилось

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Serjo Djachkowski
13 часов назад
Павел, https://en.wikipedia.org/wiki/Starlink наверно от 2 до 2.5 тонн, 2,5х26=65 тонн, само топливо, диспенсер выталкиватель ещё.

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

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