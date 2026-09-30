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Boeing получила контракт на разработку нового палубного истребителя F/A-XX

ВМС США объявили Boeing победителем конкурса на создание палубного истребителя следующего поколения F/A-XX. Решение стало одним из наиболее ожидаемых событий в американской оборонной сфере, особенно после того, как в прошлом году Пентагон пытался фактически заморозить программу на неопределенный срок.

Художественное изображение палубного истребителя следующего поколения F/A-XX / © Boeing

За контракт F/A-XX Boeing конкурировал с Northrop Grumman. Ранее, в марте 2025 года, по имеющимся данным, в рамках отбора выбыла Lockheed Martin.

Пентагон опубликовал полный пресс-релиз о заключении контракта с Boeing. Его стоимость составляет примерно 20 миллиардов долларов. Соглашение охватывает этап полномасштабной разработки и предусматривает создание нескольких испытательных самолетов для проведения наземных испытаний, проверки летной годности, тестирования бортовых систем, а также интеграции вооружения.

Выбор Boeing выглядит закономерным с точки зрения производственных возможностей компании. Она сможет использовать уже выполненные в рамках программы F-47 проектные наработки, накопленный опыт производства и существующие цепочки поставок.

Художественное изображение палубного истребителя следующего поколения F/A-XX / © Boeing

Выбор Boeing для программы F/A-XX произошел в момент, когда ВМС США одновременно пересматривают и другие элементы концепты будущего авиакрыла авианосцев. В частности, ВМС все активнее формируют планы по созданию беспилотных боевых самолетов, способных действовать совместно с пилотируемыми машинами. Ожидается, что управление такими передовыми беспилотниками с борта пилотируемого самолета станет одной из ключевых задач перспективных истребителей ВМС шестого поколения.

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