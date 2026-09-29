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Ту-95 разбился в Амурской области: погибли шесть членов экипажа

Стратегический бомбардировщик Ту-95 потерпел катастрофу во время учебно-тренировочного полета в Амурской области. По данным Минобороны России, шесть членов экипажа погибли, еще один получил травмы.

Ту-95 в полете. Архивный снимок 2012 года / © Вадим Савицкий, Минобороны России (Mil.ru)

О катастрофе 29 сентября сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Минобороны России. По данным ведомства, самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Шесть членов экипажа погибли, еще один получил травмы.

В министерстве уточнили, что полет проходил без боекомплекта. Самолет потерпел крушение в безлюдной местности.

В опубликованном сообщении не названы причина катастрофы, точная модификация самолета и имена членов экипажа. Сведения о тяжести травм выжившего также не приводятся.

Ту-95 — семейство стратегических самолетов разработки ОКБ Туполева. При создании машины конструкторы выбрали турбовинтовую силовую установку: как отмечает Объединенная авиастроительная корпорация, такие двигатели отличались большей экономичностью по сравнению с реактивными. Разработка исходного бомбардировщика началась в конце 1940-х годов.

Позднее появился стратегический ракетоносец Ту-95МС — носитель крылатых ракет большой дальности. ОАК указывает, что программа модернизации этих самолетов направлена на повышение эффективности их применения и продление сроков эксплуатации. На базе Ту-95МС разработана модернизированная версия Ту-95МСМ.

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