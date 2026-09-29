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Олег Гончар
Олег Гончар
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Секретный китайский космоплан отработал операции по захвату спутника

Китайский космоплан на протяжении последних трех месяцев неоднократно выпускал на орбиту один и тот же небольшой спутник, возвращал его на борт, а затем снова выпускал и захватывал, следует из хронологии событий, которую астрофизик Джонатан Макдауэлл опубликовал в конце сентября на основе данных американских Космических сил.

Сообщество
# Китай
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# спутники
# технологии
Художественное изображение китайского космоплана / © Eric Simonsen / Getty Images  
Художественное изображение китайского космоплана / © Eric Simonsen / Getty Images  

Это пока наиболее подробная картина того, чем занимался аппарат, неофициально известный как «Шэньлун», во время своего четвертого пребывания на орбите.

По данным Макдауэлла, «Шэньлун» выпустил спутник, зарегистрированный как объект 2026-024H, 21 июня, а примерно 12 июля вернул его на борт — вероятно, с помощью роботизированной руки.

В конце августа космоплан во второй раз выпустил тот же спутник и удалился от него на несколько тысяч километров. Затем он вновь сблизился с аппаратом для проведения очередного сближения 10 сентября и 13 сентября снова захватил спутник.

В этот период американские системы слежения на короткое время зарегистрировали то, что выглядело как второй объект. Однако, по мнению Макдауэлла, речь, скорее всего, шла о дублирующей записи в каталоге для того же спутника, а не о новом аппарате.

Китай никогда официально не раскрывал название космоплана или его технические характеристики. Название «Шэньлун» (Shenlong), что переводится как «Божественный дракон», закрепилось среди специалистов, наблюдающих за космической деятельностью Китая, и энтузиастов космонавтики после многих лет внешних наблюдений: Пекин практически ничего напрямую не сообщал об этой программе.

Аппарат запускается с помощью ракеты, а возвращается на Землю и совершает посадку на взлетно-посадочную полосу. Такая схема часто вызывает сравнения с американским космопланом X-37B Космических сил США, чьи задачи также в значительной степени засекречены.

Это не первый случай, когда «Шэньлун» повторяет подобную последовательность действий. Во время его второй миссии, продолжавшейся с августа 2022 года по май 2023 года, наблюдатели отслеживали, как космоплан несколько раз выпускал некий объект, а затем возвращал его на борт.

Третья миссия, проходившая с декабря 2023 года по сентябрь 2024 года, также включала похожую последовательность операций.

Нынешний полет начался 6 февраля с запуска с космодрома Цзюцюань. В июне компания LeoLabs, занимающаяся отслеживанием космических объектов, впервые обнаружила недавно выпущенный спутник и отметила, что характер его движения соответствует действиям «Шэньлуна» во время предыдущих миссий.

Маневры, которые «Шэньлун» регулярно отрабатывает — сближение с объектом, его захват, а затем повторное отделение, — относятся к категории операций по сближению и взаимодействию с объектами в непосредственной близости. Такие навыки могут использоваться для обслуживания спутников. Однако те же технологии потенциально позволяют осматривать, выводить из строя или захватывать космический аппарат другой страны без ее разрешения. Именно поэтому западные специалисты внимательно отслеживают каждый подобный эпизод.

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Сообщество
# Китай
# космопланы
# космос
# спутники
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