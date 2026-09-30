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Манчестерский университет разработал покрытие для точных измерений давления на гиперзвуковых скоростях

Инженеры Манчестерского университета разработали чувствительную к давлению краску, которая может повысить точность испытаний в аэродинамических трубах на высоких скоростях. По словам исследователей, новое покрытие значительно меньше зависит от температуры, чем существующие составы этого типа.

Аэродинамическая труба / © The University of Manchester

Чувствительная к давлению краска используется для нанесения на масштабные модели, чтобы определить, как воздушный поток обтекает поверхность самолета или космического аппарата. Под воздействием света покрытие начинает светиться, причем интенсивность свечения изменяется в зависимости от давления окружающего воздуха. Анализируя свечение, инженеры могут получать подробные карты распределения давления во время испытаний в аэродинамической трубе.

Однако у этого метода есть существенный недостаток. Краска реагирует не только на давление, но и на изменения температуры. При испытаниях на высоких скоростях модель может значительно нагреваться, из-за чего меняется интенсивность свечения покрытия — уже независимо от давления воздуха. Поэтому перед интерпретацией результатов инженерам приходится учитывать влияние температуры.

Исследователи кафедр машиностроения и аэрокосмической техники, а также химии Манчестерского университета разработали новую формулу покрытия, призванную уменьшить температурную погрешность. В состав материала входит светящийся комплекс на основе платины, закрепленный в специально разработанном полимере.

Испытания показали, что температурная чувствительность нового покрытия составляет около 0,3% на каждый градус Цельсия. По данным исследователей, это на 25% ниже показателя, принятого сегодня в качестве отраслевого ориентира.

Более точные данные о распределении давления могут помочь в разработке более эффективных и безопасных самолетов и космических аппаратов. В дальнейшем команда планирует испытать покрытие в более широком диапазоне температур и условий обтекания, чтобы дополнительно оценить его надежность.

Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Applied Engineering Materials.

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