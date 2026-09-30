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Каждый восьмой случай рака в мире связали с инфекциями

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Развитие рака объясняют прежде всего возрастом, наследственностью и образом жизни, однако в некоторых случаях он возникает на фоне инфекций, для части которых уже существуют способы профилактики. Новое глобальное исследование показало, насколько велик вклад таких инфекций в онкозаболеваемость и какие возбудители формируют основную часть этого бремени.

Медицина
# ВПЧ-инфекция
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# онкологические заболевания
# раковые заболевания
ВПЧ
ДНК вируса папилломы человека под микроскопом / © BSIP, UIG, Getty Images

В 2024 году в мире зарегистрировали 20 миллионов новых случаев онкозаболеваний. Специалисты Международного агентства изучения рака на основе базы данных GLOBOCAN оценили, какая доля этих случаев связана с 12 инфекционными возбудителями, которые относятся к канцерогенам первой группы, то есть по ним достаточно доказательств о способности вызывать рак у человека.

В выборку вошли: бактерия Helicobacter pylori, вирус папилломы человека (ВПЧ), вирусы гепатита В и С, вирус Эпштейна — Барр, герпесвирус, связанный с саркомой Капоши, ВИЧ, вирус полиомы клеток Меркеля, Т-лимфотропный вирус человека первого типа и три паразита. Всего на инфекции пришлось примерно 2,3 миллиона новых случаев рака — 12% от общего числа, то есть практически каждый восьмой заболевший.

Наибольший вклад внесла Helicobacter pylori: с этой спиралевидной бактерией, инфицирующей желудок и двенадцатиперстную кишку, связали около 760 тысяч случаев. Почти столько же пришлось на ВПЧ — 750 тысяч. Далее следовали вирус гепатита В (360 тысяч случаев), вирус Эпштейна — Барр (260 тысяч), вирус гепатита С (160 тысяч).

У разных возбудителей преобладали разные виды опухолей. Из 760 тысяч случаев, связанных с H. pylori, приблизительно 700 тысяч составил некардиальный рак желудка. Бактерию отнесли к 85% таких диагнозов. ВПЧ оказался связан со всеми 600 тысячами новых случаев рака шейки матки, вошедшими в анализ. Вирусы гепатита В и С в основном были связаны с гепатоцеллюлярной карциномой, наиболее распространенным видом первичного рака печени. Для вируса Эпштейна — Барр главным типом опухоли оказался рак носоглотки.

Распространенность инфекционно обусловленных опухолей сильно различалась между регионами. Больше всего таких пациентов зарегистрировали в Восточной Азии (990 тысяч, 42% мирового числа), следом шли страны Африки к югу от Сахары, Центральной и Восточной Европы, а также Юго-Восточной Азии.

На Восточную Азию сильнее всего повлияли H. pylori и вирус гепатита В. В Африке к югу от Сахары особенно заметным оказался вклад ВПЧ — 130 тысяч пациентов, а доля всех новых случаев рака, связанная с инфекциями, достигла 25%. В Центральной и Восточной Европе основными инфекционными факторами были Н. pylori и ВПЧ.

В целом 77% всех случаев рака, которые исследователи связали с инфекциями, пришлись на страны с низким и средним уровнем дохода. Такая разница объясняется не только распространенностью самих инфекций. Доступ к вакцинации, диагностике, лечению и программам скрининга тоже различается между регионами, а H. pylori, вирусы гепатита и ВПЧ могут передаваться в там, где профилактические меры доступны хуже.

Авторы обзора подчеркнули, что для многих таких опухолей уже существуют способы снижения риска. К ним относятся вакцины против ВПЧ и гепатита В, выявление Н. pylori и последующее лечение, терапия при ВИЧ, а также скрининг предраковых изменений при ВПЧ-инфекции. Для вируса Эпштейна — Барр эффективных способов контроля пока нет.

У исследования были и ограничения. Данные о заболеваемости раком в значительной степени зависели от национальных регистров и других источников, причем их качество и охват сильно различались между странами. Для недостаточно представленных регионов данные могли быть как занижены, так и завышены.

Исследование опубликовано в журнале The Lancet Oncology.

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Медицина
# ВПЧ-инфекция
# инфекции
# онкологические заболевания
# раковые заболевания
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