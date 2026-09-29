Планеты-бродяги оказались способны формировать звезды

Большинство известных свободноплавающих планет наблюдают в «звездных яслях» — плотных газопылевых облаках, где формируются новые звезды и целые системы, а иногда и совершенно одинокие миры. Недавно российский ученый выдвинул интересное предположение о том, что эти миры могут стягивать к себе окружающее вещество и в конце концов провоцировать формирование светил.

Пожалуй, самая известная «звездная колыбель» — Туманность Ориона, расположенная в одноименном созвездии примерно в 1340 световых годах от нас. В этом скоплении газа и пыли диаметром примерно несколько сотен световых лет наблюдают сотни молодых звезд, окруженных широкими дисками притянутого вещества. Там постепенно формируются миры, за что такие диски и называют протопланетными.

До сравнительно недавних пор было принято считать, что планеты могут возникать только вокруг своих родительских звезд, но возможности современных телескопов позволяют рассмотреть среди множества таких космических семейств все больше необычных примеров массивных миров-одиночек, которые не обращаются вокруг звезд.

Есть два возможных сценария их происхождения: выброс из родной системы в результате гравитационной нестабильности и изначальное формирование в одиночестве посреди недостаточно плотного скопления вещества. Если бы его было больше, возникали бы целые звезды. В Туманности Ориона удалось обнаружить целые десятки свободноплавающих миров, и большинство из них по массе в несколько раз превосходят Юпитер.

Ничто не мешает этим самостоятельным планетам обзаводиться собственными миниатюрными системами лун, как у Юпитера и Сатурна. Но теперь у астрофизиков возникла еще более интересная версия о том, что они своей гравитацией могут собрать около себя столько вещества, что его хватит для образования звезды. Эту версию изложил в недавней статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org, старший научный сотрудник Института ядерных исследований РАН, доктор физико-математических наук Юрий Ерошенко.

По его расчетам, столь неожиданное развитие событий становится возможным, когда такая одинокая планета-гигант массой как минимум в полтора Юпитера попадает в особенно плотную газовую область. Сила трения в таком случае может затормозить планету и надолго задержать внутри. Тогда она неизбежно становится новым центром притяжения вещества: материя постепенно притягивается и накапливается около нее.

Образуется область все большего сгущения газа. Моделирование показало, что оно вполне может привести к гравитационному коллапсу и запустить самый настоящий процесс звездообразования. В результате возникает звезда, а до сих пор свободная планета оказывается в зоне ее притяжения и начинает обращаться вокруг нее — образуется полноценная система.

Кстати, как отметил Ерошенко, именно такой сценарий может объяснить некоторые довольно своеобразные случаи экзопланетных систем: к примеру, в 238 световых годах от нас наблюдают звезду в пять раз «легче» Солнца, вокруг которой обращается планета примерно втрое «тяжелее» Нептуна. Астрофизики сомневаются, что возле столь маленького светила мог сформироваться такой массивный мир. Теперь выясняется, что, как ни парадоксально, все могло быть совсем наоборот: планета стала причиной возникновения звезды.

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Адель Романенкова 304 статей Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.