1
31

Планеты-бродяги оказались способны формировать звезды

❋ 4.7

Большинство известных свободноплавающих планет наблюдают в «звездных яслях» — плотных газопылевых облаках, где формируются новые звезды и целые системы, а иногда и совершенно одинокие миры. Недавно российский ученый выдвинул интересное предположение о том, что эти миры могут стягивать к себе окружающее вещество и в конце концов провоцировать формирование светил.

Астрономия
# звездные ясли
# звездообразование
# космос
# область звездообразования
# планеты-сироты
Свободноплавающая планета в представлении художника
Свободноплавающая планета в представлении художника / © NASA/JPL-Caltech

Пожалуй, самая известная «звездная колыбель» — Туманность Ориона, расположенная в одноименном созвездии примерно в 1340 световых годах от нас. В этом скоплении газа и пыли диаметром примерно несколько сотен световых лет наблюдают сотни молодых звезд, окруженных широкими дисками притянутого вещества. Там постепенно формируются миры, за что такие диски и называют протопланетными.

До сравнительно недавних пор было принято считать, что планеты могут возникать только вокруг своих родительских звезд, но возможности современных телескопов позволяют рассмотреть среди множества таких космических семейств все больше необычных примеров массивных миров-одиночек, которые не обращаются вокруг звезд.

Есть два возможных сценария их происхождения: выброс из родной системы в результате гравитационной нестабильности и изначальное формирование в одиночестве посреди недостаточно плотного скопления вещества. Если бы его было больше, возникали бы целые звезды. В Туманности Ориона удалось обнаружить целые десятки свободноплавающих миров, и большинство из них по массе в несколько раз превосходят Юпитер.

Ничто не мешает этим самостоятельным планетам обзаводиться собственными миниатюрными системами лун, как у Юпитера и Сатурна. Но теперь у астрофизиков возникла еще более интересная версия о том, что они своей гравитацией могут собрать около себя столько вещества, что его хватит для образования звезды. Эту версию изложил в недавней статье, доступной на сервере препринтов arXiv.org, старший научный сотрудник Института ядерных исследований РАН, доктор физико-математических наук Юрий Ерошенко.

По его расчетам, столь неожиданное развитие событий становится возможным, когда такая одинокая планета-гигант массой как минимум в полтора Юпитера попадает в особенно плотную газовую область. Сила трения в таком случае может затормозить планету и надолго задержать внутри. Тогда она неизбежно становится новым центром притяжения вещества: материя постепенно притягивается и накапливается около нее.

Образуется область все большего сгущения газа. Моделирование показало, что оно вполне может привести к гравитационному коллапсу и запустить самый настоящий процесс звездообразования. В результате возникает звезда, а до сих пор свободная планета оказывается в зоне ее притяжения и начинает обращаться вокруг нее — образуется полноценная система.

Кстати, как отметил Ерошенко, именно такой сценарий может объяснить некоторые довольно своеобразные случаи экзопланетных систем: к примеру, в 238 световых годах от нас наблюдают звезду в пять раз «легче» Солнца, вокруг которой обращается планета примерно втрое «тяжелее» Нептуна. Астрофизики сомневаются, что возле столь маленького светила мог сформироваться такой массивный мир. Теперь выясняется, что, как ни парадоксально, все могло быть совсем наоборот: планета стала причиной возникновения звезды.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Адель Романенкова
Адель Романенкова
304 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Астрономия
# звездные ясли
# звездообразование
# космос
# область звездообразования
# планеты-сироты
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Сен
900
Великобритания. Как маленький остров изобрел Промышленную революцию
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
29 Сен
Бесплатно
Я тоже так могу. Почему современное искусство кажется странным
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
29 Сен
Бесплатно
Происхождение жизни на Земле и астробиологические перспективы
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
29 Сен
500
Вглубь материи: как мы перестали видеть целое
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
30 Сен
Бесплатно
Фузогенная нейрохирургия: от пересадки головы к восстановлению спинного мозга
Нейрокампус
Москва
Лекция
30 Сен
900
Новости астрономии от Кирилла Масленникова
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Приводы: что заставляет робота двигаться?
Политехнический музей
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Гонка сардин. Большая миграция в океане
Дарвиновский музей
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Международные дни наблюдения птиц
Культурный центр ЗИЛ
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий

Последние новости:

  1. Земные микроорганизмы «выжили» в океане Энцелада

    29 сентября, 12:02

  2. Планеты-бродяги оказались способны формировать звезды

    29 сентября, 11:36

  3. Смертность на дорогах уменьшилась, но ДТП остаются главной причиной гибели молодых мужчин в мире

    29 сентября, 10:59

  4. В мексиканской пещере нашли глифы, связанные с культом воинов Теотиуакана

    29 сентября, 10:41
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Sergey Gorovoy
9 минут назад
и что такой зануда думает, прочтя слово "тимболи"? о, понял: "а не нацепить ли мне каску граммар-наци на мою горе-голову, ибо, я не понимаю иронии/юмора

В России построят самый высокий жилой небоскреб Европы

Андрей Пшеничнов
22 минуты назад
Неясно, почему центром гравитационного коллапса в таком случае не является сама планета?

Планеты-бродяги оказались способны формировать звезды

Юрий Гагарин
42 минуты назад
Дмитрий, запросто! Куда показывать?))

В России построят самый высокий жилой небоскреб Европы

Serjo Djachkowski
1 час назад
Александр, да согласен пинок хороший почти 100 тонн полезной нагрузки, думаю начнётся ускорение и может быть доведут ракету до ума.

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Александр Березин
1 час назад
Serjo, "Насчёт ускорения нашего ракетостроения можно поспорить, как бы Союз 7, к 2031 году не устарел", На мой взгляд он устарел в момент, когда было

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Serjo Djachkowski
1 час назад
Насчёт ускорения нашего ракетостроения можно поспорить, как бы Союз 7, к 2031 году не устарел, Старшип 4 это 100_120 тонн на орбиту у нас 15-17 в

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Дмитрий Караваев
2 часа назад
Политика США в космосе меняется со схемы коопераций на доминирования своими силами. Вливание средств столько сколько необходимо для

Live: 14-й запуск Starship и первый в его истории выход на орбиту

Алексей Филиппов
3 часа назад
Нам бы их проблемы

Новейший Boeing 737 MAX столкнулся с неожиданной проблемой программного обеспечения

Andrew Bolshakov
3 часа назад
Кто-либо облепит крышу своего коттеджа, а то и сарая с инструментами тоже, и будет некоторая степень автономии. А то и полная энергонезависимость.

Китайские ученые побили рекорд эффективности полностью перовскитных солнечных элементов

Дмитрий Новиков
3 часа назад
Юрий, сделай лучше. Покажи- как надо строить))

В России построят самый высокий жилой небоскреб Европы

Александр Березин
3 часа назад
Оливер, "Но в любом случае дальше грузовика эта ракета не пойдет." Вы в НАСА про это напишите, а то мужики не в курсе и через два года планируют на

Live: 14-й запуск Starship и первый в его истории выход на орбиту

Дмитрий Новиков
3 часа назад
Sergey, "тимболи"?! Уровень грамотности мог бы вызвать смех, но, почему-то стало реально страшно за страну....

В России построят самый высокий жилой небоскреб Европы

Андрей Степанов
4 часа назад
Что-то Боингу не везет в последнее время.

Новейший Boeing 737 MAX столкнулся с неожиданной проблемой программного обеспечения

Сергей Механик
4 часа назад
То, что уделяется столько внимания здравоохранению - уже хорошо. Главное не расходы, а результат для людей.

В США ИИ увеличил расходы на лечение почти на $1 млрд, находя более выгодные диагнозы

Сергей Механик
5 часов назад
Mikhail, спасибо. Возможно ваше мнение, как и моё, тоже основано на определенном понимании направлений и перспектив развития в данном направлении.

Самые глубокие подземные лаборатории, где ищут темную материю

Оливер Хевисайд
6 часов назад
Медленно и уверено идут к цели. Но в любом случае дальше грузовика эта ракета не пойдет.

Live: 14-й запуск Starship и первый в его истории выход на орбиту

Игорь Обручков
8 часов назад
Денис, " очень дорогая" в сравнении с кем? В России например покупательная способность " полуфабрикатов" ( окорлюочка, котлеты и т.д) римерно в два

Полуфабрикаты поспобствовали развитию депрессивных заболеваний

Денис Маркин
10 часов назад
Татьяна, то, что вы перечислили - в США это не "полуфабрикаты", а очень дорогая еда, которая не по карману подавляющему большинству американцев. Так

Полуфабрикаты поспобствовали развитию депрессивных заболеваний

Гена Пастухов
11 часов назад
В статье упомянуто открытие, тянущее на Нобелевку - температура космического пространства!

Самые глубокие подземные лаборатории, где ищут темную материю

Гена Пастухов
11 часов назад
Александр, как там кот Матроскин говорил? У нас ума нет.

Инфографика: мировые лидеры по экспорту удобрений

Самые обсуждаемые