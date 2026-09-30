55

Туринская плащаница помогла изучить древние способы отбеливания льна

❋ 4.8

Туринская плащаница — льняной плат, на котором, как считается, отпечатан образ самого Христова воскресения — остается одним из самых известных и спорных исторических текстильных артефактов. Теперь ученые решили исследовать эту христианскую реликвию в контексте способов отбеливания льна.

Химия
# отбеливание
# ткань
# Туринская плащаница
Туринская плащаница
Туринская плащаница представляет собой льняной плат длиной 4,36 метра и шириной 1,1 метра / © Deloche Lissac, Godong

Льняные ткани использовали задолго до появления химической промышленности, а способы придать им белый цвет заметно отличались от современных. В древности для обработки волокон применяли древесную золу, натрон, мочевину и растительные средства, после чего ткань или пряжу дополнительно выставляли на солнце. Лишь с конца XVIII века отбеливание стало переходить к химическим процессам. Именно изучение различий между этими технологиями стало целью сотрудников кафедры материаловедения и химического инжиниринга Мадридского университета имени Карла III (Испания). Их статья вышла в журнале npj Heritage Science.

Интерес к этому вопросу связан в том числе с Туринской плащаницей — льняным полотном, на котором, согласно религиозным источникам, виден отпечаток человеческого лика, а именно — Иисуса Христа после распятия. Происхождение и история реликвии остаются предметом споров.

Авторы нового исследования исходили из того, что документально подтвержденное появление плащаницы в Европе относится к XIV веку, поэтому если обработка полотна и происходила, то только с помощью доиндустриальных методов. Ученые попытались выяснить, несет ли ткань признаки такого отбеливания.

Для этого сравнили несколько образцов льна: необработанные современные ткани, образцы, отбеленные современными химическими средствами, лен, обработанный древесной золой по традиционной технологии, а также ткань, которую попытались отбелить натроном. Отдельно изучили льняной образец XVI века, то есть до начала промышленного отбеливания.

Ученые прибегли к инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье, или FTIR. Этот метод позволяет определить, как материал поглощает инфракрасное излучение на разных длинах волн, а значит, получить информацию о его химическом составе. Внимание сосредоточили на участке спектра от 1500 до 1700 обратных сантиметров (единица измерения волнового числа), который меняется при современном отбеливании льна.

Образцы льняной ткани, которые анализировали авторы нового исследования / César Barta et al., npj Heritage Science, 2026
Образцы льняной ткани, которые анализировали авторы нового исследования / César Barta et al., npj Heritage Science, 2026

Эксперименты показали, что современные способы действительно оставляют на этом участке спектра заметный след. После обработки перекисью водорода изменения были незначительными, а после отбеливания гипохлоритом натрия — более выраженными. Исследователи связали это в том числе с удалением лигнина — компонента растительных тканей, остатки которого могут сохраняться в льняных волокнах.

С образцом XVI века все оказалось иначе. В области 1550-1600 обратных сантиметров интенсивность сигнала была выше, чем у современных отбеленных тканей. Чтобы проверить, не объясняется ли это просто возрастом материала, исследователи искусственно состарили современный лен: нагревание при 180 градусах в течение пяти часов моделировало примерно 375 лет естественного старения. После этого характерного усиления сигнала в области 1550-1600 обратных сантиметров не выявили. Поэтому более сильный сигнал у образца XVI века связали прежде всего с сохранившимися остатками лигнина.

Отдельный эксперимент провели с древним способом обработки натроном — природной смесью, основу которой составляют карбонат и гидрокарбонат натрия. Такой состав не сделал лен белее. Более того, после обработки на спектре появился заметный пик около 1740 обратных сантиметров.

Как предположили исследователи, этот результат связан не с отбеливающим действием натрона, а с последующим окислением сильно поврежденных волокон. Обработка была слишком интенсивной: если бы древний египетский лен подвергался такой же процедуре, он вряд ли сохранился бы на протяжении веков. Поэтому эксперимент с натроном, скорее всего, не воспроизвел реальную древнюю технологию.

Саму Туринскую плащаницу ученые не анализировали. Но они взяли два опубликованных ранее FTIR-спектра полотна, оцифровали их и сравнили с данными, полученными для экспериментальных образцов.

Спектры плащаницы оказались ближе к необработанному льну и образцу XVI века, чем к современным отбеленным тканям. В частности, в них отсутствовал выраженный пик около 1740 обратных сантиметров, который появился после обработки натроном. Сигнал в области 1550-1600 обратных сантиметров также указал на наличие остатков лигнина.

Из этого исследователи с осторожностью сделали вывод: Туринская плащаница либо вообще не подвергалась отбеливанию, либо ее обработали достаточно мягко. Второй вариант ученые сочли более вероятным, хотя и обработку древесной золой не исключили, поскольку в экспериментах такое отбеливание почти не изменило анализируемый участок спектра. 

Авторы научной работы также порассуждали об истории изготовления самого полотна. Они обратили внимание на описанные ранее различия в интенсивности белого цвета на разных участках плащаницы. Это может быть связано с отбеливанием отдельных пучков нитей, а не уже готового плата.

Подобная практика существовала в Египте римского периода, а в Средние века лен отбеливали уже целым полотном. Более подробный анализ таких способов обработки в будущем может дать дополнительные сведения об истории Туринской плащаницы, подытожили исследователи.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Химия
# отбеливание
# ткань
# Туринская плащаница
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Сен
Бесплатно
Фузогенная нейрохирургия: от пересадки головы к восстановлению спинного мозга
Нейрокампус
Москва
Лекция
30 Сен
900
Новости астрономии от Кирилла Масленникова
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Приводы: что заставляет робота двигаться?
Политехнический музей
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Гонка сардин. Большая миграция в океане
Дарвиновский музей
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Международные дни наблюдения птиц
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Люди и боги в культуре майя: как устроены их отношения?
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Прогулка по зоологическому парку Сан-Паулу (Бразилия)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
02 Окт
900
США. Как колония превратилась в сверхдержаву?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Окт
Бесплатно
Социология чтения: тексты и маскулинность
Шанинка
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. «Совам» оказалось труднее доработать до пенсии по старости

    30 сентября, 07:58

  2. Туринская плащаница помогла изучить древние способы отбеливания льна

    30 сентября, 07:17

  3. Одну из популярнейших пищевых добавок связали с ишемической болезнью сердца

    30 сентября, 06:47

  4. Молоко дельфинов впервые изучили на уровне микроРНК — оно оказалось схоже с человеческим

    30 сентября, 06:03
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Андрей Степанов
19 минут назад
Ну теперь Боинг может выдохнуть, отличная дойная корова.

Boeing получила контракт на разработку нового палубного истребителя F/A-XX

Оливер Хевисайд
54 минуты назад
Александр, Росатом предпочитает работать или заказчик предпочитает работать Росатом (подчеркните нужное), по системе BOT - Build, Operate, Transfer. Известный

«Росатом» представил Армении предложения по строительству нового блока АЭС с реактором ВВЭР-1000

Оливер Хевисайд
2 часа назад
Тут как в теореме о бесконечных обезьянах, вполне вероятно явление может иметь место быть, но все же полагаю автор не рассматривает его как

Планеты-бродяги оказались способны формировать звезды

Оливер Хевисайд
3 часа назад
Александр, немного не на этом вообще-то. Лунный Starship HLS немного другой и не предназначен для работы в атмосфере. Статистика в планах будет такая на

Live: 14-й запуск Starship и первый в его истории выход на орбиту

Иван Колупаев
8 часов назад
Роман, почти все кто отметился в этой теме уже не с нами. В смысле перестали посещать сайт голой науки кто раньше кто позже. Вот даже Парфенова давно

Starship, наконец, научился садиться без взрыва: что это значит и что будет дальше?

Роман Степанов
9 часов назад
Владимир, я вообще уже в 26 живу, привет из будущего!

Starship, наконец, научился садиться без взрыва: что это значит и что будет дальше?

Роман Степанов
9 часов назад
Свободу Юрию Деточкину! Ответ из 26 года.. Полет 14 поднялся выше стратосферы!

Starship, наконец, научился садиться без взрыва: что это значит и что будет дальше?

Андрей Григорьев
9 часов назад
Chiril, почему вы говорите, что в статье говорится что это истина, хотя в статье каждое предположение сопровождается словом "может" либо "возможно",

Планеты-бродяги оказались способны формировать звезды

Андрей Григорьев
9 часов назад
Андрей, потому что планета не останавливается в центре масс газового скопления, а вращается вокруг него ввиду эксцентричного её залёта в облако и

Планеты-бродяги оказались способны формировать звезды

ArtemITuser .
10 часов назад
Александр, учитывая высоту, лучше не будет. Будет только хуже и выше

В России построят самый высокий жилой небоскреб Европы

ArtemITuser .
10 часов назад
Уроды. Всё, что могу сказать. Всю Москву засрали. И в этом нет ничего научного, только интересны бизнеса. Так что новость не в тему сайта

В России построят самый высокий жилой небоскреб Европы

Иван Колупаев
12 часов назад
Serjo, ну раньше-то когда там и "пол работы" не было почему-то не скрывали. Павел так понимаю об этом. Равно как и "она постоянно меняется" тоже не в

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Андрей Гавриков
12 часов назад
Alexander, ох уж это злобное русское электричество

«Росатом» представил Армении предложения по строительству нового блока АЭС с реактором ВВЭР-1000

Любовь Соковикова
12 часов назад
N, в эксперименте моделировали химические условия и щелочность океана Энцелада. Полностью всю обстановку на его дне не воспроизводили. То есть

Земные микроорганизмы «выжили» в океане Энцелада

Александр Березин
12 часов назад
Павел, "Serjo, а где точные данные от SpaceX насчёт массы вышедшего на орбиту Starship ? Сколько масса самого корабля? Сколько масса топлива в нем была?

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

N q
13 часов назад
Ну и шутники: а что с давлением, можно не учитывать?

Земные микроорганизмы «выжили» в океане Энцелада

Иван Колупаев
13 часов назад
Alexander, и это совершенно не меняет факта что принять темную материю за межзвездный газ удалось только вам. Вернее попытки объяснить вселенную с

Самые глубокие подземные лаборатории, где ищут темную материю

Serjo Djachkowski
13 часов назад
Этот Starship это " пол работы" на данный момент, как в той пословице где "Дураку пол работы не показывают". Как минимум будет одна крупная итерация и

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Serjo Djachkowski
13 часов назад
На самом деле даже не Луна и Марс важны, а технологии которые доведуться до ума, ну и пассионарный элемент занять чем нибудь. Чем бы дитя не тешилось

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Serjo Djachkowski
13 часов назад
Павел, https://en.wikipedia.org/wiki/Starlink наверно от 2 до 2.5 тонн, 2,5х26=65 тонн, само топливо, диспенсер выталкиватель ещё.

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Самые обсуждаемые