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В Германии спустя десятилетия возобновили сборку собственного пассажирского самолета

Германия производит огромное количество авиационных конструкций. Ежедневно немецкие заводы выпускают секции фюзеляжей, крылья, элементы кабин и авиационные двигатели. Однако уже очень давно страна не проектировала, не сертифицировала, не собирала и не обеспечивала эксплуатационную поддержку собственного пассажирского самолета целиком.

Новый пассажирский самолет D328eco / © Deutsche Aircraft

Компания Deutsche Aircraft 29 сентября 2026 года открыла производственное здание, которое, как предполагается, должно изменить ситуацию. Речь идет о линии финальной сборки регионального турбовинтового самолета D328eco в аэропорту Лейпциг/Галле. Площадь производственного корпуса составляет 60 500 квадратных метров — примерно как восемь футбольных полей. После выхода на полную производственную мощность линия сможет выпускать до 48 самолетов в год.

Генеральный директор Deutsche Aircraft Нико Нойманн назвал происходящее возвращением к истокам. По его словам, впервые более чем за 60 лет все этапы жизненного цикла самолета будут объединены в рамках одной немецкой программы.

Новый пассажирский самолет D328eco представляет собой не полностью новую конструкцию, а дальнейшее развитие уже существующего типа. Оригинальный Dornier 328 выполнил первый полет в декабре 1991 года, а его производство прекратилось после банкротства Fairchild Dornier в 2002 году.

В версии Deutsche Aircraft фюзеляж удлинен примерно на два метра — до 23,3 метра, а вместимость увеличена до 40 пассажиров, что примерно на 20% больше, чем у исходного самолета. Вместо прежних силовых установок используются новые турбовинтовые двигатели PW127XT-S мощностью по 2750 лошадиных сил. Кабина экипажа и бортовая авионика также полностью обновлены.

Первый летный экземпляр D328eco выкатили из сборочного цеха в Оберпфаффенхофене в мае 2025 года. На тот момент компания рассчитывала получить сертификат типа и начать коммерческую эксплуатацию самолета в четвертом квартале 2027 года.

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