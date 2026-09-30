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Исследователи запечатлели редкое огненное облако с «шапкой»
Летом 2026 года ученые поднялись в воздух, чтобы изучить гигантские облака, наполненные дымом, которые иногда образуются над лесными пожарами. Во время полета над пожаром Сэнд-Крик в штате Монтана исследователи получили неожиданный бонус — им удалось запечатлеть эфемерное облако-пилеус, парившее над одним из гигантских облаков, сформировавшихся над пожаром.
Гладкие, похожие на вуаль облака-пилеусы или «шапки» хорошо известны атмосферным ученым и любителям облаков. Они считаются признаком особенно мощной конвекции. Однако исследователям редко удается наблюдать взаимодействие пилеуса с огненным облаком с такой детализацией, как во время этого полета.
Название пилеус (pileus) происходит от латинского слова «шапка». Такие облака обычно возникают, когда восходящие потоки воздуха сталкиваются с достаточно влажным слоем атмосферы на высоте. Над пожаром Сэнд-Крик быстро поднимавшийся поток воздуха, нагретый огнем, смещал воздух по вертикали и заставлял расположенный выше горизонтальный слой более влажного воздуха подниматься вместе с ним.
Этот процесс напоминает образование облаков, когда воздушный поток вынужден подниматься над горой. Но в данном случае роль «горы» выполняло само огненное облако. По мере того как вытесненный воздух поднимался вверх, он охлаждался, а содержащийся в нем водяной пар конденсировался, образуя облако-пилеус.
Пожары — лишь один из источников мощной конвекции, способной формировать облака-пилеусы. Такие тонкие, напоминающие дымку облака могут также возникать над мощными восходящими потоками, связанными с сильными грозами.
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