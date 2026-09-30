Приближающееся явление Эль-Ниньо настолько экстремально, что у него нет даже научного названия

Недавнее исследование показало, что этот Эль-Ниньо, вероятно, станет самым сильным за тысячу лет. Власти некоторых стран мира призывают население готовиться к экстремальным погодным явлениям и даже запасаться необходимыми вещами. А климатолог Дэниел Суэйн заявил, что это событие Эль-Ниньо окажется настолько сильным, что у него даже нет научного обозначения.

Мощные волны, вызванные последствиями урагана «Мари», в Калифорнии. 7 сентября 2026 года / © Mario Tama / Getty Images



Дэниел Суэйн специализируется на экстремальных явлениях — рекордных пожарах, наводнениях, засухах, жаре и штормах. Внимательно он следит и за нынешним Эль-Ниньо. В интервью Inside Climate News климатолог заявил, что этот Эль-Ниньо не похож ни на что из того, что люди видели в прошлом.

Тропические океаны поглощают тепло. На воду попадает много солнечного света, а течения опускают часть этого тепла в более глубокие слои. В определенный момент из-за избытка энергии система теряет устойчивость. К равновесию она приходит с помощью Эль-Ниньо.

Образно эту систему можно представить как батарею. Существует определенный предел, после которого она больше не может продолжать перезаряжаться. Эль-Ниньо становится разрядкой океанической системы после полной зарядки батареи. Происходит Эль-Ниньо примерно раз в два-семь лет.

Эль-Ниньо — один из способов, с помощью которых океан «выбрасывает» дополнительное тепло. При этом уходит эта избыточная энергия в атмосферу и распространяется по миру.

Этот Эль-Ниньо, как ожидается, станет рекордным. Ученые прогнозируют, что в 2027 году планета переживет рекордные температуры. Однако проблема не ограничивается только этим Эль-Ниньо. В Тихом океане накапливается все больше тепла.

Суэйн рассказал, что раньше ученые буквально рисовали прямоугольник в тропической части Тихого океана. Они измеряли, насколько температура там превышает среднюю. Но полагаться только на этот метод теперь не подходит. Постоянно меняется среднее значение. Чтобы учесть это, Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) использует новый показатель, известный как Относительный океанический индекс Ниньо (Relative Oceanic Niño Index, RONI).

Все океаны Земли стали теплее, чем были 30 лет назад. Но именно восточная часть тропического Тихого океана важна для понимания Эль-Ниньо. Ученые сравнивают, насколько эта часть прогрелась относительно остального океана. Полезен этот индекс и для понимания смещения траекторий штормов. Разница температур определяет, куда смещаются струйные течения и как они меняются. Это позволяет прогнозировать, сколько осадков выпадет зимой в Калифорнии или будет ли засуха в Индонезии.

Дэниел Суэйн / © Daniel Swain, Inside Climate News

По состоянию на 24 августа RONI сравнялся с показателем 1997-1998 годов, став самым высоким за всю историю наблюдений для конца августа. Как отметил Суэйн, даже если использовать более осторожный показатель, становится ясно, что ситуация уникальна. Но если взглянуть на индекс ONI, становится очевидно, что планета оказалась в ситуации, когда прежние рекорды буквально разбиваются. Показатель превышает все, что ученые видели ранее, и даже не помещается на той же шкале.

Климатолог поясняет, что абсолютные и относительные показатели дают разный ответ. RONI лучше указывает на относительные изменения, определяющие смещение траекторий штормов. Абсолютные изменения нужны для понимания глобального гидрологического цикла. Но если смотреть на абсолютные значения, ситуация становится более тревожной. Суэйн ожидает, что в этом и следующем году планета вновь переживет новые температурные рекорды. И эти рекорды могут сильно превзойти показатели последних лет. Усилится и интенсивность глобального гидрологического цикла.

Этот Эль-Ниньо иногда называют «Годзилла». И как признает Суэйн, это явление действительно превращается в «чудовище». Вот только это такой категории не существует. Наивысшая категория сейчас — «очень сильный». А для этого Эль-Ниньо у ученых нет классификации.

Уже к концу осени 2026 года показатели любого индекса, вероятно, окажутся рекордными. Отразится это и на погоде. При этом в разных местах последствия будут разными. Жителей одних регионов настигнут сильные осадки, других — засуха. Абсолютная температура указывает, что, скорее всего, эти явления будут более интенсивными.

В качестве примера Суэйн привел Калифорнию. По его мнению, переживать стоит жителям побережья. Этот Эль-Ниньо еще сильнее повысит уровень моря. За последнее столетие уровень моря в Калифорнии поднялся примерно на 8-12 дюймов (20-30 сантиметров). Из-за Эль-Ниньо, ожидается, что зимой уровень моря кратковременно повысится примерно на столько же. Кроме того, Эль-Ниньо повышает вероятность сильных зимних штормов в сезон приливов. Ученый отмечает, что вероятность рекордного наводнения в Калифорнии становится особенно высока в ноябре и декабре. При этом в зоне наводнения может оказаться не только побережье океана, но и такие места, как залив Сан-Франциско.

Высока вероятность и того, что в Калифорнии выпадет большое количество осадков — выше среднего. Зима может быть влажной, а это увеличивает риск наводнений, вызванных пресной водой. Существует вероятность, что в некоторых регионах эти явления могут сочетаться. При этом климатолог поясняет, что наводнение может затронуть территории, которые обычно прилив не затрагивает.

Суэйн также отметил, что этот Эль-Ниньо, скорее всего, не решит глобальную проблему в засушливых регионах. В каких-то местах ситуация может измениться, но, например, на кризис бассейна реки Колорадо это не повлияет. Проблема появилась не за несколько лет, а за несколько десятилетий. Так что один год Эль-Ниньо ситуацию надолго не исправит. К тому же спрос на воду растет, а изменение климата уменьшает объем доступной воды. Из-за влажной зимы люди могут отложить решение проблемы на год, вот только ситуация глобально не улучшится.

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