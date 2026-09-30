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«Совам» оказалось труднее доработать до пенсии по старости

❋ 3.7

Финские ученые на протяжении 12 лет следили за судьбой почти шести тысяч испытуемых и выяснили, что «совы» уходят на пенсию по инвалидности чаще, чем «жаворонки». Однако после учета одного фактора эта связь существенно ослабевала и переставала быть статистически значимой.

Психология
# «жаворонок»
# бессонница
# совы
# сон
# хронотип
люди-совы
Люди-«совы» чаще выходят на пенсию по инвалидности, чем люди-«жаворонки» / © Jeffrey C. Chase, University of Delaware

Хронотип — индивидуальная склонность человека к определенному времени сна и бодрствования, которая частично обусловлена генетикой. Обычно выделяют три основных хронотипа человека: утренний («жаворонки»), промежуточный («голуби») и вечерний («совы»). 

Авторы предыдущих исследований отмечали, что «совы» чаще испытывают проблемы со здоровьем и показывают низкую эффективность на работе по сравнению с «жаворонками». Однако до недавнего времени связь между вечерним хронотипом и уходом на пенсию по инвалидности никто не изучал. 

Этот пробел попыталась устранить междисциплинарная команда ученых под руководством Тапио Ряйха (Tapio Räihä) из Оулуского университета в Финляндии, которая работала с испытуемыми из проекта Northern Finland Birth Cohort. Речь идет о масштабном лонгитюдном исследовании здоровья человека на протяжении всей его жизни, начатым финским врачом-педиатром Паулой Рантакаллио (Paula Rantakallio) в 1965 году.

В 2012-м Ряйха и его коллеги пригласили 5679 человек из Northern Finland Birth Cohort (2597 мужчин и 3082 женщины), которым на тот момент исполнилось 46 лет, и определили их хронотип, а затем отслеживали по государственным регистрам, кто в течение следующих 12 лет уходил на пенсию по инвалидности. Ученые не вмешивались в жизнь этих людей и не назначали какой-либо режим сна. Наблюдения продолжались с 1-го января 2012-го по 31 декабря 2023-го, то есть до достижения возраста 57 лет. 

Отметим, что в Финляндии возраст выхода на пенсию по старости зависит от года рождения: для нынешних пенсионных возрастов он составляет примерно 64–65 лет. 

Хронотип участников определяли с помощью опросника. Перед началом наблюдения испытуемые должны были ответить на ряд вопросов, например, легко ли человеку вставать утром, насколько он чувствует себя уставшим в первые 30 минут после пробуждения, когда ему удобно заниматься физическими упражнениями, в какое время суток ему удобнее работать, к какому хронотипу он сам себя относит. 

Если респондент за ответы получал наибольшее количество баллов — от 19 до 27, его относили к «жаворонкам», если наименьшее — от пяти до 12, то к «совам». Иными словами, ученые не определяли хронотип по времени отхода ко сну, или по показателям фитнес-браслетов. Основным инструментом служила анкета. 

После анализа полученных данных, к «совам» отнесли 253 мужчины и 381 женщину. К «жаворонкам» — 1182 мужчины и 1355 женщин. Остальные участники вошли в промежуточную категорию.

Чтобы проверить, соответствует ли действительности биологическая предрасположенность участников к утреннему или вечернему хронотипу, исследователи сопоставили результаты анкеты с генетическими данными. Они использовали полигенный индекс утренней активности PGSmorn, который учитывает множество генетических вариантов и применяется в генетических и медицинских исследованиях для оценки биологического хронотипа человека. Авторы научной работы обнаружили статистически значимую связь между этими двумя показателями. 

За 12 лет наблюдений на пенсию по инвалидности вышло всего пять процентов мужчин-«жаворонков» и 7,2 процента женщин-«жаворонков». Среди «сов» этот показатель был заметно выше: 8,3 и 12,1 процентов соответственно. 

Ученые использовали статистическую модель, которая учитывает не только сам факт назначения пенсии, но и время, прошедшее до этого события. Такой подход позволил учесть всех участников исследования — и тех, кто получил пенсию по инвалидности, и тех, кого за период наблюдения это миновало. 

По сравнению с людьми с утренним хронотипом, у мужчин и женщин с вечерним показатель наступления пенсии по инвалидности оказался в 1,72 и 1,73 раза выше. Иными словами, согласно статистической модели, «совам» пенсия по инвалидности назначалась примерно в 1,7 раза чаще, чем «жаворонкам».  

Интересно, что когда специалисты учли социально-экономические факторы, включая образование, профессию, занятость, место работы и доход, связь сохранялась. Но когда добавили в модель показатели состояния здоровья, она заметно ослабла. Проще говоря, после учета состояния здоровья статистически значимая связь между вечерним хронотипом и назначением пенсии по инвалидности исчезла. У «сов» состояние здоровья в среднем могло быть хуже, и именно это частично объясняло, почему пенсию по инвалидности им назначали чаще, чем «жаворонкам». 

В любом случае, к выводам финских ученых стоит относиться с осторожностью. У научной работы есть несколько важных ограничений. 

Во-первых, ученые лишь показали связь между хронотипом и выходом на пенсию по инвалидности, но не доказали, что именно вечерний хронотип приводит к потере трудоспособности. 

Во-вторых, хронотип участников определили только один раз — в 46 лет. Хотя обычно он достаточно стабилен, со временем все же может меняться.

В-третьих, исследование проводили в Финляндии, где свои условия труда, система здравоохранения и правила назначения пенсий. Поэтому не факт, что те же результаты будут наблюдаться в других странах. 

Выводы исследователей представлены в журнале Occupational and Environmental Medicine.

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Игорь Байдов
Игорь Байдов
654 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Психология
# «жаворонок»
# бессонница
# совы
# сон
# хронотип
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