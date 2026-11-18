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Потери первичных тропических лесов сократились в 2025 году на 36%
По данным Всемирного института ресурсов, за год исчезло 4,3 миллиона гектаров влажных первичных тропических лесов. Это меньше рекордного уровня 2024-го, но существенно выше показателя десятилетней давности. Для понимания результата важно отличать потерю древесного покрова от постоянного обезлесения.
В 2025 году мир потерял около 4,3 миллиона гектаров влажных первичных тропических лесов. Согласно анализу Всемирного института ресурсов, опубликованному 29 апреля 2026 года, это на 36% меньше, чем годом ранее. Снижение выглядит значительным, но сравнение начинается с крайне неблагоприятного 2024-го. Относительно уровня десятилетней давности потери все еще выше примерно на 46%.
Первичные леса — особенно важная часть картины. Их нельзя быстро заменить посадкой молодых деревьев: сложившаяся структура, старые деревья и связи между видами формировались долго. Поэтому уменьшение площади таких лесов рассматривают отдельно от изменений всего древесного покрова. Два показателя отвечают на разные вопросы и дают разные списки стран с наибольшими потерями.
На архивной последовательности NASA для бразильского штата Рондония видно, как вырубки расходятся вдоль дорог, а затем соединяются в более крупные открытые участки. Эти кадры относятся к 2000–2010 годам и поясняют сам процесс. Для количественных выводов о 2025-м используются новые данные WRI.
Бразилия сохранила наибольшие абсолютные потери первичного тропического леса. При этом потери, не связанные с огнем, сократились там на 41% по сравнению с 2024 годом. На второе место по абсолютной площади вышла Боливия, опередив Демократическую Республику Конго. Масштаб боливийских потерь особенно заметен с учетом того, что площадь первичного леса в стране существенно меньше, чем в ДР Конго.
Если рассматривать весь древесный покров планеты, итог за 2025 год составляет 25,5 миллиона гектаров потерь. Около 42% этой площади связано с пожарами. В Канаде огонь стал причиной потери примерно 5,3 миллиона гектаров древесного покрова. Эти числа относятся к более широкой категории, чем влажные первичные тропические леса, и не должны складываться с показателем 4,3 миллиона как независимые части одной суммы.
Разобраться в различиях помогает пояснение к спутниковому набору данных. Древесный покров включает растительность высотой не менее пяти метров. В эту категорию попадают естественные леса, лесные плантации и некоторые древесные сельскохозяйственные культуры. Карты с пространственным разрешением около 30 метров фиксируют исчезновение покрова, но само это изменение еще не сообщает, что будет на участке дальше.
Например, деревья могут погибнуть при пожаре, быть срублены с последующим восстановлением или уступить место сельскохозяйственным угодьям. Спутник обнаружит потерю покрова во всех этих случаях, хотя долгосрочная судьба территории различается. Термин «обезлесение» обычно подразумевает переход к другому использованию земли. Поэтому перевод любой карты потерь в утверждение, что лес навсегда исчез, завышает определенность результата.
Есть и другая распространенная ошибка — сравнивать абсолютные площади с процентами без общего знаменателя. Крупная лесная страна может потерять больше гектаров, но меньшую долю своего покрова. Для маленькой страны даже сравнительно небольшая площадь может означать серьезное относительное сокращение. Чтобы рейтинг был содержательным, нужны одинаковый период, одна категория леса и ясно указанная исходная площадь. Без этого яркая таблица легко соединяет несопоставимые величины.
WRI также поясняет, что показатель потерь описывает валовое изменение, а не итоговый баланс с учетом прироста. Если на одном участке деревья исчезли, а на другом выросли, карта потерь не вычитает второе из первого автоматически. Для оценки восстановления нужны отдельные данные. При этом равенство площадей еще не означает равенства экологической ценности: молодой древостой и старый тропический лес не взаимозаменяемы.
Снижение после экстремального года дает основание для осторожного оптимизма, но одной удачной годовой точки недостаточно, чтобы говорить о переломе тенденции. Пожарная погода сильно меняется, а результаты охраны лесов лучше оценивать на нескольких последовательных сезонах. Новый набор данных полезен тем, что позволяет разделять регионы, типы потерь и возможные причины. Именно такое сравнение показывает, где изменения устойчивы, а где улучшение пока связано прежде всего с менее тяжелым пожарным сезоном.
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