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В США впервые обнаружен следовой путь взрослого тираннозавра — нашел его школьный учитель
В 2025 году Кент М. Хупс участвовал в качестве волонтера в раскопках окаменелостей в формации Хелл-Крик в Северной Дакоте. В какой-то момент он заметил три необычных клиновидных камня, выступавших из земли. Хупс, учитель естественных наук в средней школе Нортгленна в Колорадо, сразу понял, что бугристые фрагменты песчаника на самом деле являются отпечатками лап динозавра.
Поначалу ведущие исследователи отнеслись к находке скептически. Отдельные отпечатки, предположительно оставленные тираннозавром (Tyrannosaurus rex), уже находили, однако обнаружить последовательный следовой путь значительно сложнее: древняя вода и грязь легко уничтожают мягкие следы, оставленные на влажном грунте. По мере удаления грунта на склоне один за другим начали проявляться четыре огромных трехпалых отпечатка, протянувшихся на участке длиной около семи метров.
Исследователи из Денверского музея природы и науки и Ливерпульского университета имени Джона Мурса установили, что следы относятся к путешествию, которое произошло примерно 66,5 миллионов лет назад.
Современные технологии позволили соединить полевые раскопки с детальным исследованием находки. Специалисты сделали высокоточные трехмерные сканы поверхности следового пути. Благодаря этому ведущий автор исследования доктор Питер Фолкингем смог изучать отпечатки в виртуальной реальности, ни разу не побывав в Северной Дакоте.
Длина каждого отпечатка составляет почти 90 сантиметров. Исследователи определили, что следы оставил взрослый T. rex, основываясь на их размерах, характерном узком расположении пальцев и большом количестве скелетных останков T. rex, обнаруженных поблизости. Расстояние между последовательными отпечатками левой и правой ног составляло около четырех метров. По нему ученые смогли определить скорость передвижения динозавра.
Расчеты показали, что T. rex двигался со скоростью примерно 5,6–7,2 километра в час. Динозавр явно не бежал, а спокойно шагал. Его скорость оказалась на удивление сопоставимой с темпом человека, который движется быстрым шагом.
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