Кроты помогли археологам найти руины средневекового здания

В одном из природных заповедников Бельгии обычные кроты, прокладывающие свои туннели под слоем дерна, стали, сами того не подозревая, ценными помощниками ученых. Изучение грунта, выброшенного животными на поверхность, позволило археологам, не нарушая ландшафт, получить информацию о находящейся под землей средневековой постройке.

Археологические объекты, расположенные под покрытыми травой лугами и пастбищами, обычно бывает сложно обнаружить, поскольку без вспашки и полноценных раскопок они остаются невидимыми. В этом случае на помощь археологам могут прийти кроты, точнее — анализ кротовин. Это небольшие насыпи, которые образуются из выброшенного на поверхность грунта, когда животные роют норы. Если туннели проходят через археологические слои, то внутри кротовин могут оказаться фрагменты керамики, кирпича и другие материалы.

Такой метод археологической разведки, известный как археология кротовин, или молеология, зачастую становится единственным способом получить представление о том, что скрывается под слоем дерна. Именно этот способ помог археологам из Гентского университета (Бельгия) без раскопок получить массу информации о сооружении, относящемся к сельской усадьбе XIII-XIV веков.

Исследование проводили недалеко от города Дамме в Западной Фландрии, в исторической области Звин. В средние века Дамме служил важной внешней гаванью для Брюгге, связывая этот процветающий торговый город с морскими путями Европы. Однако в XIII веке залив, на берегу которого находился Дамме, обмелел, и город постепенно утратил значение.

В окрестностях Дамме, которые сейчас считаются охраняемой природной территорией, в Средневековье располагалось множество усадеб, окруженных рвами. Часто их возводили на искусственных насыпных платформах, а по периметру обносили рвами с водой. Такие усадьбы выполняли как жилые, так и хозяйственные функции, а наличие рва также свидетельствовало о социальном статусе владельцев.

Многие из этих усадеб исчезли во время многовекового освоения земель под сельское хозяйство. Другие сохранились под травянистым покровом на участках, не затронутых современной распашкой.

Исследователи, статья которых опубликована в издании Journal of Archaeological Method and Theory, с помощью GPS-оборудования зафиксировали местоположение 814 кротовин. Затем ученые просеивали выброшенный кротами грунт через сито с ячейками размером шесть миллиметров, собирали найденные объекты и анализировали их в лаборатории.

Археологический материал обнаружили в 421 из 814 кротовин. В общей сложности археологи собрали 2810 фрагментов общим весом чуть более двух килограммов. Среди них были строительный мусор, обломки керамики, металлические изделия и куски природного камня.

Ученые установили, что находки были распределены по обследованной территории неравномерно. Особенно высокую их концентрацию выявили над прямоугольным объектом размером примерно 10 на восемь метров. Более ранние геофизические исследования уже позволили выявить эту подземную аномалию, а анализ почвенных кернов подтвердил наличие в этом месте значительных скоплений кирпича.

Сопоставив эти данные с историческими картами и снимками местности с дронов, исследователи пришли к выводу: под землей скрываются руины кирпичного надвратного комплекса, относящегося к крупной средневековой усадьбе. Эту интерпретацию подкрепили дополнительные следы, обнаруженные на противоположной стороне окружающего рва.

Две параллельные аномалии, вероятно, представляют собой остатки предмостного укрепления, а линейное углубление, ведущее к объекту, может указывать на старую подъездную дорогу. Возраст объекта помогли установить найденные фрагменты керамики — большая часть черепков датируется XIII-XIV веками.

Строительные материалы дали дополнительную информацию о самом здании. Они указали на капитальное сооружение, в конструкции которого сочетались кирпичная кладка и деревянные элементы.

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Татьяна Зайцева 162 статей Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.