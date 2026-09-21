21 сентября, 11:21
Игорь Байдов
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Археологи нашли первое возможное свидетельство отрезания носа в Китае

❋ 3.7

Во время раскопок в провинции Хэнань обнаружили скелет женщины, умершей между 1298 и 1404 годами. На ее черепе ученые увидели необычно широкую, грушевидную апертуру носа и обширные повреждения носовых костей. Характер травм показал, что она получила их при жизни, а раны со временем зажили. Женщина, вероятно, подверглась карательной ампутации носа. Если данные подтвердятся, эта находка станет первым известным археологическим свидетельством такого наказания в Китае.

Археология
# женщина
# китай
# телесные наказания
Череп женщины
Череп женщины с необычно широкой грушевидной апертурой носа / © Yawei Zhou

В Древнем Китае существовала специальная система «Пяти наказаний». Она включала татуирование — нанесение несмываемой татуировки тушью на лицо или лоб преступника, чтобы опозорить его перед обществом, а также ампутацию одной либо обеих ступней, кастрацию, смертную казнь и отрезание носа. 

Со временем древнюю систему телесных увечий заменили на более «мягкие» виды кары: битье палками (батогами), каторгу, ссылку или тюремное заключение. Однако отдельные телесные наказания позднее вновь вводили в законодательство.

Например, отрезание носа встречалось в законодательных предписаниях конца династии Юань (с 1279 по 1368 год). Согласно «Истории Юань», эту карательную процедуру могли назначить за кражу крупного рогатого скота или лошадей. В китайских письменных источниках такое наказание упоминали неоднократно, но долгое время не находили физических свидетельств его применения.

В 2019 году, перед строительством нового кампуса Саньмэньсяского профессионально-технического колледжа в провинции Хэнань, команда китайских археологов под руководством Чжоу Явэя (Yawei Zhou) из Чжэнчжоуского университета обследовала участок площадью 358 тысяч квадратных метров. Во время археологических работ ученые нашли более 200 захоронений, среди которых были могилы разных эпох — от Хань до империи Цин.

Наибольшее внимание исследователей привлекла могила женщины M318, которая выделялась на фоне остальных из-за сочетания особенностей скелета и способа захоронения. Большинство людей на этом кладбище лежали на спине. Женщина из могилы M318 оказалась единственной, которую похоронили лицом вниз.  

На момент смерти ей было примерно 40-45 лет. Для оценки возраста учли сразу несколько признаков: особенности таза, черепа, износ зубов. То есть это была не молодая девушка, а женщина среднего возраста. В целом ее скелет сохранился достаточно хорошо, что дало возможность больше узнать о состоянии здоровья.

Но больше всего ученых заинтересовал ее череп, на котором обнаружили необычно широкую грушевидную апертуру носа и многочисленные дефекты костей вокруг него. Для сравнения изучили черепа 17 других женщин из того же кладбища и измерили среднюю ширину носового отверстия: у них она составила 25,39 миллиметра, а у M318 — 34,35 миллиметра, что примерно на 35 процентов больше среднего значения для этой группы.

Погребение M318
Погребение M318 и положение скелета в могиле / © Yawei Zhou

Команда Явэя зафиксировала у M318 целую серию конкретных повреждений и изменений: была утрачена часть носовой кости, отсутствовали части носовых раковин, повреждены структуры внутри носовой полости, края поврежденной кости зажили и стали более гладкими. Иными словами, по состоянию костей авторы научной работы реконструировали серьезные повреждения, затронувшие как наружные структуры носа, так и часть внутренних костных элементов носовой полости. 

По мнению исследователей, эти травмы женщина получила еще при жизни. Если кость повреждается после смерти, у нее не возникает полноценной реакции заживления. Здесь же произошло ремоделирование костной ткани — значит, организм успел отреагировать на травму.

Специалисты попытались выяснить, чем могло быть вызвано повреждение носа, и последовательно рассмотрели несколько возможных объяснений. 

Врожденный дефект они сочли маловероятным, поскольку остальные кости лицевого отдела черепа сформировались нормально. Не нашли ученые и характерных признаков опухоли или тяжелой инфекции, которые могли бы разрушить кости.

Признаков сифилиса и проказы, способных поражать кости носа, также не обнаружили. Случайная травма тоже выглядит менее вероятной: при серьезном повреждении средней зоны лица обычно остаются переломы верхней челюсти и скул, повреждения зубов и другие сопутствующие изменения. У женщины таких следов нет. Поэтому, по мнению исследователей, совокупность признаков лучше всего объясняется целенаправленной ампутацией носа. То есть его могли отрезать специально. 

По словам Явэя, с большой долей вероятности M318 подверглась телесному наказанию, а конкретно — процедуре отрезания носа. До этой находки, по утверждению ученых, археологического свидетельства такого вида кары в Китае не находили.

Вокруг носового отверстия женщины обнаружили участки с новой костной тканью, которые, скорее всего, возникли из-за хронического воспаления и раздражения надкостницы при заживлении. Однако исследователи рассматривают и другой вариант: костные разрастания могли быть связаны с постоянным давлением носового протеза. Это позволяет предположить, что женщина пользовалась каким-то приспособлением для замещения носа, но подтвердить наличие протеза пока невозможно.

Научная работа опубликована в Journal of Archaeological Science: Reports.

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Игорь Байдов
Игорь Байдов
647 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
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Археология
# женщина
# китай
# телесные наказания
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