Дельфин научился заставлять рыб срыгивать пищу и съедать ее
У берегов Австралии биологи впервые обнаружили дельфина, который преследовал рыбу до тех пор, пока та от страха не срыгивала добычу, после чего самец подбирал чужой обед. Ранее у дельфинов наблюдали различные сложные методы охоты вроде использования морских губок для защиты рыла при поиске донной рыбы, однако загон жертвы ради ее рвоты зафиксировали впервые.
С 2021 по 2025 год исследователи и дайверы наблюдали у острова Леди-Эллиот на юге Большого Барьерного рифа в Австралии за самцом обыкновенной афалины — самого распространенного вида дельфинов — по кличке Бабблс. За время наблюдений зафиксировали 20 эпизодов, когда дельфин целенаправленно охотился за срыгнутой пищей большеглазых каранксов, крупных хищных рыб семейства ставридовых. В 11 случаях его охота завершалась успехом. Статью об этом опубликовали в журнале Ecology and Evolution.
Схема охоты Бабблса выглядит следующим образом: дельфин приближается к косяку каранксов и находит конкретную мишень. Затем он оттесняет выбранную рыбу от группы и начинает интенсивное преследование. Дельфин гоняет жертву до тех пор, пока та от стресса и физического истощения не срыгивает содержимое желудка, после чего дельфин подбирает выброшенную массу. За один подход Бабблс устраивал целые серии таких атак, совершая до 10 погонь за полчаса.
Во время преследования дельфин активно использовал эхолокацию. По мнению ученых, издаваемые звуки выполняют сразу две функции: сильнее вгоняют жертву в стрессовое состояние, ускоряя срыгивание, а также помогают просвечивать брюшную полость рыб. Эхолокация позволяет афалинам различать мелкие детали формы, размера и внутренней структуры объектов, благодаря чему самец выбирает только тех особей, у которых желудки забиты максимально плотно.
Исследователи отметили, что многократность и регулярность действий Бабблса полностью исключают фактор случайности. При этом остается открытым вопрос о сознательных намерениях животного и о том, обучился дельфин этому трюку самостоятельно или перенял его у сородичей.
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