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На дне Дуная нашли больше тонны железа возрастом свыше 2000 лет

Археологи выяснили происхождение огромной партии ржавых железных предметов, случайно найденных при добыче гравия в Верхней Австрии. Не менее 500 заготовок общей массой более тонны относятся к позднему железному веку и представляют крупнейшую подобную находку в Европе. Исследователи считают, что груз, вероятно, перевозили по Дунаю и потеряли при крушении судна.

Место поисковых работ / © Andreas Blaickner, Markus Staudt, University of Innsbruck

Находку сделали еще весной 2019 года в Дайнхаме, где рабочие добывали гравий неподалеку от Дуная. Ковш экскаватора начал поднимать из грунта многочисленные двусторонне заостренные куски сильно проржавевшего железа. Вместо того чтобы отправить их в металлолом, рабочие сообщили о необычных предметах австрийским специалистам по охране памятников.

В итоге удалось собрать 540 фрагментов. Исследование показало, что большая их часть принадлежала как минимум 500 железным полуфабрикатам — заготовкам, которые должны были дальше перерабатывать кузнецы. Их суммарную первоначальную массу ученые оценили примерно в 1035 килограммов. По словам руководителя работы Петера Требше, такого количества металла хватило бы примерно на 500 мечей даже с учетом потерь при ковке.

Датирование отнесло основную массу заготовок к латенскому периоду позднего железного века. Исследователи считают, что груз, вероятнее всего, перевозили примерно во II веке до нашей эры. Откуда именно поступило железо, еще предстоит установить, но одним из наиболее вероятных районов производства называют Баварию, где известны крупные центры добычи и обработки железа рядом с укрепленными поселениями — оппидами.

Железные заготовки из находки в Дайнхаме, относящиеся к позднему железному веку / © Andreas Blaickner, Markus Staudt, University of Innsbruck

Сами слитки нашли в бывшем русле Дуная, причем сразу большой группой. Поэтому авторы считают наиболее правдоподобным объяснением аварию речного судна. Прямых остатков лодки или корабля не сохранилось: первоначальный археологический контекст нарушил промышленный экскаватор. Тем не менее перевозка такой массы железа по воде хорошо соответствует тому, что известно о торговле в Центральной Европе того времени.

Масштаб груза оказался особенно интересен археологам. До сих пор крупнейшие известные группы подобных железных заготовок были значительно меньше. Находка показывает, что уже в III–II веках до нашей эры в Дунайском регионе могли производить и перевозить железо партиями промышленного по меркам того времени масштаба, а одна торговая операция могла включать сразу около тонны металла.

Теперь исследователи пытаются определить происхождение самого железа и лучше понять маршрут его перевозки. Если удастся связать заготовки с конкретными производственными районами, находка поможет восстановить торговые связи между крупными поселениями позднего железного века и оценить реальные масштабы металлургии в Центральной Европе.

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