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Загадочные огни над Тегераном попали на видео

Видеозаписи загадочных огней над Тегераном вызвали в интернете новые разговоры о НЛО, однако ни один официальный источник пока не установил, что именно было запечатлено в небе.

Яркие огни, движущиеся в ночном небе / © TuiteroSismico / Х

В Тегеране заметили необычное скопление огней, а видеозаписи произошедшего быстро распространились в соцсетях. Кадры появились 21 сентября, на фоне роста военной напряженности в регионе. Это заставило пользователей сети предполагать, что наблюдаемый объект мог быть дроном, самолетом или НЛО.



На видео видны яркие огни, движущиеся в ночном небе. Однако имеющиеся кадры не позволяют определить размер, высоту, расстояние до объекта или скорость его движения. В популярной публикации на Reddit утверждается, что из Тегерана появляется все больше подобных видеозаписей, что только подогревает обсуждение в интернете.

© TuiteroSismico / Х

Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что объектом мог быть беспилотник или несколько дронов. В качестве аргументов они приводят характерное свечение и особенности движения объекта. Однако достоверных общедоступных данных, связывающих его с конкретным иранским или иностранным беспилотником, пока нет.

Другая версия заключается в том, что на видео запечатлен самолет, находившийся на значительном расстоянии от камеры. Ночью навигационные огни воздушного судна могут выглядеть необычно на видеозаписи из-за атмосферных условий, настроек камеры, масштабирования и других визуальных эффектов. Общедоступных данных отслеживания полетов или официальной информации, позволяющих связать объект с конкретным самолетом, также нет.

Некоторые комментаторы предложили еще более прозаичное объяснение. По их мнению, огни могут принадлежать воздушному змею с подсветкой или другому объекту, используемому для развлечений. Современные воздушные змеи, оснащенные светодиодами, способны создавать меняющееся или разноцветное свечение, которое на большом расстоянии может выглядеть необычно.

Иранские авиационные или военные ведомства до сих пор публично не сообщили о том, что им удалось достоверно установить природу объекта, запечатленного на распространяющихся в Сети видео. Поэтому наблюдение остается неразгаданным, а появляющиеся в социальных сетях версии не имеют подтверждения.

Интерес к этим кадрам усиливает и общий контекст, в котором они появились. Иран в настоящее время находится в состоянии серьезного военного противостояния с участием США и их союзников. Согласно последним сообщениям, иранские военные предупредили о продолжении ударов по американским базам и объектам в случае новой крупной атаки. Государственный департамент США также выпустил предупреждение о безопасности, в котором говорится о возможной эскалации, отменах авиарейсов и закрытии воздушного пространства.

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