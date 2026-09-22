Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Загадочные огни над Тегераном попали на видео
Видеозаписи загадочных огней над Тегераном вызвали в интернете новые разговоры о НЛО, однако ни один официальный источник пока не установил, что именно было запечатлено в небе.
В Тегеране заметили необычное скопление огней, а видеозаписи произошедшего быстро распространились в соцсетях. Кадры появились 21 сентября, на фоне роста военной напряженности в регионе. Это заставило пользователей сети предполагать, что наблюдаемый объект мог быть дроном, самолетом или НЛО.
На видео видны яркие огни, движущиеся в ночном небе. Однако имеющиеся кадры не позволяют определить размер, высоту, расстояние до объекта или скорость его движения. В популярной публикации на Reddit утверждается, что из Тегерана появляется все больше подобных видеозаписей, что только подогревает обсуждение в интернете.
Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что объектом мог быть беспилотник или несколько дронов. В качестве аргументов они приводят характерное свечение и особенности движения объекта. Однако достоверных общедоступных данных, связывающих его с конкретным иранским или иностранным беспилотником, пока нет.
Другая версия заключается в том, что на видео запечатлен самолет, находившийся на значительном расстоянии от камеры. Ночью навигационные огни воздушного судна могут выглядеть необычно на видеозаписи из-за атмосферных условий, настроек камеры, масштабирования и других визуальных эффектов. Общедоступных данных отслеживания полетов или официальной информации, позволяющих связать объект с конкретным самолетом, также нет.
Некоторые комментаторы предложили еще более прозаичное объяснение. По их мнению, огни могут принадлежать воздушному змею с подсветкой или другому объекту, используемому для развлечений. Современные воздушные змеи, оснащенные светодиодами, способны создавать меняющееся или разноцветное свечение, которое на большом расстоянии может выглядеть необычно.
Иранские авиационные или военные ведомства до сих пор публично не сообщили о том, что им удалось достоверно установить природу объекта, запечатленного на распространяющихся в Сети видео. Поэтому наблюдение остается неразгаданным, а появляющиеся в социальных сетях версии не имеют подтверждения.
Интерес к этим кадрам усиливает и общий контекст, в котором они появились. Иран в настоящее время находится в состоянии серьезного военного противостояния с участием США и их союзников. Согласно последним сообщениям, иранские военные предупредили о продолжении ударов по американским базам и объектам в случае новой крупной атаки. Государственный департамент США также выпустил предупреждение о безопасности, в котором говорится о возможной эскалации, отменах авиарейсов и закрытии воздушного пространства.
Ежегодно миллионы людей во всем мире покупают или готовят дома комбучу — ферментированный живой напиток на основе чайного гриба. Его ценят за пробиотики, витамины и антиоксиданты. Только в России за последние пять лет объем продаж этого продукта вырос в несколько раз. Однако, для того чтобы поставить его на рынок производитель должен остановить процесс брожения и зафиксировать вкус, иначе товар быстро превратится в уксус. В итоге покупатели оказываются перед выбором: пастеризованная версия, лишенная большей части полезных компонентов, или вариант с консервантами. Ученые Пермского Политеха нашли третий путь — кратковременное кипячение, которое стабилизирует продукт без потери восьми ключевых витаминов и без использования химических добавок.
Во время раскопок в провинции Хэнань обнаружили скелет женщины, умершей между 1298 и 1404 годами. На ее черепе ученые увидели необычно широкую, грушевидную апертуру носа и обширные повреждения носовых костей. Характер травм показал, что она получила их при жизни, а раны со временем зажили. Женщина, вероятно, подверглась карательной ампутации носа. Если данные подтвердятся, эта находка станет первым известным археологическим свидетельством такого наказания в Китае.
Европейское космическое агентство опубликовало снимок галактики NGC 4698, расположенной в созвездии Дева. Хотя на фотографии, сделанной телескопом «Хаббл», галактика кажется безмятежной, она хранит удивительную тайну: находящиеся в центре звезды и газ вращаются под прямым углом по отношению к остальной части диска.
Анализ данных о почти 300 тысячах километров римских дорог, проложенных по территории бывшей империи, показал, что они вовсе не были такими прямыми, как принято считать. Кроме того, выяснилось, что известная поговорка «Все дороги ведут в Рим» тоже не соответствует истине.
Европейское космическое агентство опубликовало снимок галактики NGC 4698, расположенной в созвездии Дева. Хотя на фотографии, сделанной телескопом «Хаббл», галактика кажется безмятежной, она хранит удивительную тайну: находящиеся в центре звезды и газ вращаются под прямым углом по отношению к остальной части диска.
«Яндекс» опубликовал в открытом доступе Alice AI Foundation LLM — претрейн-версию новой большой языковой модели, которую разработчики обучили полностью с нуля. Она хорошо справляется с рассуждениями и задачами по программированию, а качество ответов на русском языке опережает многие зарубежные аналоги. В первую очередь это касается задач на знание фактов, интересных русскоязычной аудитории. Модель обошла даже более крупные опенсорс-модели, при этом для ее интерфейса не нужны большие вычислительные мощности. Свободная лицензия Apache 2.0. позволяет задействовать ее как в исследовательских, так и в коммерческих проектах.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
16 Июня, 2015
Иллюзии вокруг нас
29 Ноября, 2018
Квантовая запутанность — королева парадоксов
16 Февраля, 2017
«Мозг плюс мозг» и другие химеры
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии