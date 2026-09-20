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Honeywell испытала водородный источник питания для будущих самолетов
Участники европейского проекта NEWBORN собрали и испытали водородный источник электроэнергии для авиации. Следующий этап — наземная проверка полной силовой установки с электромотором и воздушным винтом.
Honeywell Aerospace сообщила об испытаниях 17 сентября. По данным компании, инженеры объединили топливные элементы с обслуживающими системами и подтвердили, что источник способен вырабатывать и отдавать электроэнергию. Летных испытаний этот этап не предусматривал.
Специальный стенд разместили в исследовательском центре ÚJV Řež возле Праги. Он имитирует ряд функций самолета и оснащен системами подачи рабочих сред, электроснабжения, отвода тепла, управления и безопасности.
Команда проверила герметичность, параметры рабочих сред и взаимодействие подсистем. Отдельно испытали алгоритмы управления и защитные механизмы. Далее разработчики намерены расширить диапазон мощности и повысить устойчивость работы источника.
Теперь оборудование планируют перевезти в итальянскую Горицию. Там его соединят с аккумуляторами Pipistrel и электроприводом воздушного винта. Мегаваттный класс мощности относится к разрабатываемой системе, а не к опубликованному результату нынешнего теста. Измеренную мощность источника в сообщении не привели.
Проект стартовал в 2023 году и объединяет 18 компаний из десяти европейских стран. Его итогом должен стать единый демонстратор технологии. Испытание источника питания само по себе еще не означает готовности серийной авиационной установки.
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