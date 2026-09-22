В Китае начали строить крупнейший в мире железнодорожно-автомобильный мост

Строительство крупнейшего в мире железнодорожно-автомобильного моста / © China Railway Major Bridge Engineering Group

Беспилотник поднялся с вершины пилона № 5, буксируя трос из высокопрочного волокна Dyneema диаметром 2,5 миллиметра и длиной 1700 метров. За 10 минут он пересек оживленный судоходный канал и доставил трос в заданную точку на вершине пилона № 4. В результате два главных пилона на берегах островов Цэзы и Цзиньтан были соединены первой воздушной линией. Успешная операция означает завершение прокладки направляющего троса через пролив и позволяет в полном объеме приступить к монтажу подвесной рабочей площадки — так называемого кэтвока. Это создает основу для последующего строительства верхнего строения моста.

Строительство крупнейшего в мире железнодорожно-автомобильного моста / © China Railway Major Bridge Engineering Group

Общая длина моста Сихоумэнь составит 3118 метров. Его главная часть будет выполнена по комбинированной вантово-подвесной схеме с основным пролетом длиной 1488 метров. После завершения строительства мост станет самым протяженным в мире мостом, совмещающим железнодорожное и автомобильное движение, а также крупнейшим в мире мостом с комбинированной вантово-подвесной конструкцией. Ширина мостового полотна составит 68 метров, благодаря чему он станет самым широким в мире мостом, проложенным через море.

Проект предусматривает сразу несколько технологических достижений мирового уровня. Впервые при строительстве высокоскоростной железнодорожной переправы через море будет применена комбинированная вантово-подвесная система. Кроме того, впервые будет использована пространственная система кабелей с переменной высотой, а фундамент одного из пилонов станет первым в мире основанием на опускном колодце, интегрированном в конструкцию. Помимо этого, проект претендует еще на пять мировых рекордов: крупнейший пролет среди железнодорожно-автомобильных мостов, крупнейшую ширину такого моста, самые высокие главные пилоны железнодорожно-автомобильного моста, крупнейшую систему скального анкерного крепления и крупнейший по диаметру фундамент на буронабивных сваях.

Направляющий трос — это первый тяговый канат, который используется при монтаже кэтвока. По сути, он выполняет роль своеобразной «иглы с ниткой», позволяя последовательно протянуть через пролет остальные элементы конструкции. При строительстве мостов для прокладки направляющего троса могут использоваться различные способы — в том числе вертолеты, суда и беспилотники. Акватория Сихоумэнь отличается сильными ветрами, высокими волнами и интенсивным судоходством. Поэтому специалисты компании Ningbo-Zhoushan Railway и проектной команды China Railway Major Bridge Engineering Group после неоднократного сравнения различных вариантов и нескольких раундов экспертных обсуждений остановились на схеме с использованием беспилотника и поэтапной заменой тяговых элементов. Такой способ требует сравнительно короткой подготовки и позволяет быстро выполнять работы в воздухе. Благодаря этому удалось значительно сократить время ограничения судоходства и свести к минимуму влияние строительства на движение судов по международному судоходному каналу Сихоумэнь.

Мост Сихоумэнь станет общей морской переправой для железной дороги Нинбо — Чжоушань и второй очереди скоростной автомагистрали Нинбо — Чжоушань. Он является одним из ключевых объектов всего проекта. Железная дорога Нинбо — Чжоушань протянется от станции Нинбо-Дун на западе до станции Байцюань на острове Чжоушань. Эксплуатационная длина линии составит 77 километров. После завершения проекта Чжэцзян сможет устранить последний пробел в формировании сети высокоскоростных железных дорог, соединяющей все города провинции.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.