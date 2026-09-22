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Disney показала, как горилла Бакари прошел первое обследование в Animal Kingdom

Disney’s Animal Kingdom опубликовал кадры планового обследования 21-летнего самца западной равнинной гориллы Бакари. Это его первая проверка здоровья в парке, за которой посетители могли наблюдать через стекло в Conservation Station.

Сотрудники Animal Kingdom держат Бакари за руку во время планового обследования / © Animals at Disney, Instagram

Disney’s Animal Kingdom опубликовал кадры плановой проверки здоровья Бакари в ветеринарном госпитале Conservation Station. На видео сотрудники держат животное за руку и укрывают одеялом, пока команда проводит обследование. Посетители парка наблюдали за процедурой через окно.

Бакари 21 год. Он относится к западным равнинным гориллам и недавно стал новым доминирующим самцом семейной группы Animal Kingdom. Disney подчеркнула, что осмотр был плановым. Сообщений о заболевании или экстренной помощи не было.

Самец переехал в Animal Kingdom летом 2026 года. До этого он жил в группе взрослых самцов в другом зоопарке, аккредитованном Ассоциацией зоопарков и аквариумов США. Новый парк знакомил его с самками постепенно.

Сначала гориллы видели друг друга через защищенное пространство. Затем, по мере привыкания, смотрители допускали прикосновения и более близкое общение. Такой подход позволяет следить за поведением животных и не форсировать изменение сложившейся структуры группы.

Бакари в Disney’s Animal Kingdom, июль 2026 года / © Walt Disney World Resort

Переезд Бакари проходит в рамках программы сохранения видов Ассоциации зоопарков и аквариумов. Она помогает зоопаркам поддерживать генетически разнообразную популяцию западных равнинных горилл, которые относятся к находящимся на грани исчезновения животным.

До Бакари семейную группу почти три десятилетия возглавлял самец Гино. Disney рассчитывает, что новый доминирующий самец закрепится в группе и в будущем примет участие в размножении. Текущая проверка здоровья стала для Бакари первой после переезда в парк.

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