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Фотоловушка сняла встречу лосей с семейством енотовидных собак под Петербургом

Видеоловушки позволяют понаблюдать за жизнью диких животных. В Ленинградской области они засняли встречу лосей и енотовидных собак.

© Правительство Ленинградской области, «Каждой твари по паре

Видеозапись встречи обитателей леса во Всеволожском районе Ленинградской области опубликовал телеграм-канал «Каждой твари по паре». Лоси мирно прогуливаются по лесу, с любопытством разглядывая небольших зверьков.

Встреча животных прошла мирно. Лоси — вегетарианцы, так что енотовидные собаки гастрономического интереса для них не представляют. Собаки, в свою очередь, вероятно, не хотят конфликтовать с гигантами.

© Правительство Ленинградской области, «Каждой твари по паре»

По сравнению с лосями, енотовидные собаки кажутся совсем малютками. Однако летом по массе они сопоставимы с крупными домашними кошками. Весят они около четырех-шести килограммов. Зимой набирают массу до 10 килограммов. Живут они не только в Европе, но и на востоке Азии.

В Ленинградской области, по данным Комитета по охране объектов животного мира, обитает около пяти тысяч енотовидных собак. Численность лосей превышает 25 тысяч.

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