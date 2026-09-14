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Фотоловушка сняла встречу лосей с семейством енотовидных собак под Петербургом
Видеоловушки позволяют понаблюдать за жизнью диких животных. В Ленинградской области они засняли встречу лосей и енотовидных собак.
Видеозапись встречи обитателей леса во Всеволожском районе Ленинградской области опубликовал телеграм-канал «Каждой твари по паре». Лоси мирно прогуливаются по лесу, с любопытством разглядывая небольших зверьков.
Встреча животных прошла мирно. Лоси — вегетарианцы, так что енотовидные собаки гастрономического интереса для них не представляют. Собаки, в свою очередь, вероятно, не хотят конфликтовать с гигантами.
По сравнению с лосями, енотовидные собаки кажутся совсем малютками. Однако летом по массе они сопоставимы с крупными домашними кошками. Весят они около четырех-шести килограммов. Зимой набирают массу до 10 килограммов. Живут они не только в Европе, но и на востоке Азии.
В Ленинградской области, по данным Комитета по охране объектов животного мира, обитает около пяти тысяч енотовидных собак. Численность лосей превышает 25 тысяч.
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OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
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OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
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