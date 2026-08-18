Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Штатные средства почти не работают: ученые не нашли эффективного способа тушения электромобилей

У электромобилей немало преимуществ. Мгновенный крутящий момент, экономия на топливе и, конечно, меньшее воздействие на окружающую среду.

Горящий электромобиль / © Shutterstock

Однако по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания у электромобилей есть один существенный недостаток, с которым водителям очень не хотелось бы столкнуться: если электромобиль загорится, справиться с таким пожаром значительно сложнее. Правда, есть важная оговорка: электромобили загораются реже, чем автомобили с бензиновыми или дизельными двигателями.

Когда электромобиль охватывает пламя, литий-ионные аккумуляторы гораздо труднее потушить, чем обычный автомобильный двигатель. Причина — явление, известное как тепловой разгон: ускоряющаяся цепная реакция, которую поддерживают химические процессы внутри аккумуляторных ячеек.

По мере стремительного роста популярности электромобилей за последнее десятилетие пожарные и специалисты по безопасности испытали множество способов борьбы с тепловым разгоном литий-ионных батарей. Среди них — специальные контейнеры для полного погружения электромобиля, химические добавки в воду и огромные огнестойкие покрывала.

Однако масштабное исследование показало: несмотря на все эксперименты, проверенного способа потушить горящий электромобиль эффективнее, чем с помощью обычного пожарного рукава, пока не существует.

В отчете, подготовленном Институтом исследований пожарной безопасности, работающим при международной организации по сертификации безопасности UL Research Institutes, проанализированы результаты примерно 18 экспериментальных возгораний, в девяти из которых применялись различные методы тушения. 150-страничный документ содержит множество выводов о пожарах электромобилей, однако главный из них заключается в том, что такие нововведения, как огнезащитные автомобильные покрывала или химические добавки, не могут сравниться с эффективностью тысяч литров воды.

Впрочем, это вовсе не означает, что направить на электромобиль струю воды из пожарного рукава — идеальное решение. Скорее, это лучший из далеко не идеальных вариантов. После начала теплового разгона — обычно вследствие перегрева, повреждения аккумулятора или чрезмерной зарядки — вода позволяет контролировать пламя, но не способна остановить сам процесс горения внутри батареи.

Авторы отчета подчеркивают: «Обильная подача воды на корпус аккумуляторной батареи неэффективна и не способна остановить тепловой разгон».

Более того, даже вода, которая на данный момент остается лучшим доступным средством борьбы с такими пожарами, может непреднамеренно привести к возгоранию еще не загоревшихся ячеек. «Аналогичным образом, попадание воды в аккумулятор, который еще не вовлечен в пожар, может повысить риск повторного возгорания», — говорится в отчете.

К сожалению, это означает, что случаи вроде пожара электромобиля Tesla Semi в 2024 году, когда пожарным пришлось перекрыть автомагистраль на 15 часов и использовать примерно 189 000 литров, чтобы потушить пламя, в обозримом будущем могут оказаться практически наилучшим возможным сценарием развития подобных происшествий.