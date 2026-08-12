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С места до 800 километров в час за 5,3 секунды: китайский маглев установил новый рекорд скорости
Китайская магнитная разгонная платформа за считанные секунды разогнала экспериментальный аппарат до скорости пассажирского авиалайнера.
Экспериментальный аппарат на магнитной левитации массой около 1110 килограммов разогнался с места до 800 километров в час всего за 5,3 секунды. Испытание прошло на километровом треке в лаборатории Дунху в китайской провинции Хубэй.
Этот заезд стал уже третьим за последние шесть месяцев случаем, когда испытательная платформа в Хубэе побила мировой рекорд по разгону магнитопоезда на короткой дистанции. Исследователи разработали систему для отработки технологий сверхвысокоскоростной электромагнитной тяги, левитации, позиционирования и торможения.
В перспективе эти разработки могут найти применение не только в транспортных системах нового поколения. Те же технологии способны использоваться для создания электромагнитных стартовых систем для ракет и боевых самолетов.
В отличие от обычных поездов, экспериментальный аппарат не использует колеса для движения по рельсам. Магнитное поле приподнимает его над направляющей, полностью устраняя контакт между колесами и рельсом, а вместе с ним — и связанное с этим трение.
Расположенные вдоль трассы катушки создают переменные электромагнитные поля, формирующие движущуюся магнитную волну. Она последовательно притягивает и отталкивает аппарат, разгоняя его вперед — по принципу гигантской, но исключительно точно управляемой рогатки. Чтобы легкий аппарат оставался устойчивым на экстремальных скоростях, вся испытательная инфраструктура должна соответствовать чрезвычайно жестким требованиям к точности.
По имеющимся данным, отклонения геометрии трассы не превышают 0,5 миллиметра, а система управления во время движения обеспечивает позиционирование с миллиметровой точностью.
Испытания также показали, что достижение огромной скорости не мешает контролируемому торможению. После разгона до 800 километров в час аппарат плавно остановился менее чем за 200 метров.
Первый публичный заезд хэбэйской испытательной платформы состоялся в июне 2025 года. Тогда аппарат достиг скорости 651 километр в час за 7,1 секунды. Этот результат стал первым мировым рекордом системы в своем классе по разгону маглева на короткой дистанции.
Уже в следующем месяце исследователи увеличили максимальную скорость примерно до 698 километров в час. А новые испытания подняли планку до 800 километров в час, одновременно значительно сократив время, необходимое для достижения максимальной скорости.
Данные, полученные на хэбэйском полигоне, могут помочь в создании сверхскоростных транспортных систем, работающих внутри труб с пониженным давлением или в условиях вакуума. Если устранить не только трение колес, но и значительную часть аэродинамического сопротивления, будущие аппараты смогут развивать на земле скорости, сопоставимые с авиационными.
Однако установивший рекорд аппарат пока остается лабораторной моделью, а не прототипом пассажирского маглева.
Масштабирование такой технологии потребует решения целого ряда серьезных проблем — от огромного энергопотребления и безопасности пассажиров до увеличения размеров аппаратов, стоимости инфраструктуры и строительства значительно более длинных трасс с исключительно точной геометрией.
Поэтому в ближайшей перспективе технология может оказаться полезнее за пределами пассажирского транспорта. Электромагнитную систему разгона потенциально можно адаптировать для предварительного ускорения ракет или военных самолётов перед стартом, что позволит снизить расход топлива на борту.
Аналогичные системы могут найти применение в магнитных лифтах и промышленном транспортном оборудовании, где отсутствие механического контакта позволяет практически исключить трение.
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