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10 августа, 18:14
Мария Азарова
551

Этологи выяснили, что для кошек важнее крика собственных котят

❋ 4.9

Специалисты по поведению животных проверили, что важнее для кошки — голос ее котенка или место, откуда он доносится. Для этого 13 кошек-матерей слушали записи криков собственных и чужих котят, которые включали то возле их гнезда, то в другом месте. Голос своего детеныша заставлял самок реагировать, но оказался для них не главным ориентиром.

Биология
# домашние животные
# котята
# кошки
# этология
Котенок
© Nirzar Pangarkar, unsplash.com

Млекопитающим важно отличать собственное потомство от чужого, чтобы не тратить силы на выращивание неродственных детей. У стадных животных, например овец, коз или тюленей, матери нередко узнают детенышей по голосу, но для одиночных хищников, которые прячут беспомощное потомство в укрытиях, этот вопрос оставался практически неизученным.

Чтобы выяснить, как ориентируются кошки, этологи из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии вместе с коллегами из Мексики наблюдали за 13 кошками-матерями, содержавшимися в условиях, максимально приближенных к естественным. Животные жили в доме с садом, каждая кошка выращивала свое потомство отдельно от других. В эксперименте использовали записи криков 46 котят в возрасте трех недель и 36 котят в возрасте шести недель.

Сначала исследователи записали так называемые крики разлуки — звуки, которые котята издавали после кратковременного отделения от матери. Затем для каждой кошки подготовили четыре варианта воспроизведения. Ей включали либо голоса собственных котят, либо чужих, причем запись звучала либо рядом с ее гнездом, либо из другого места на таком же расстоянии. О результатах ученые рассказали в статье, вышедшей в журнале Animal Behaviour.

Выяснилось, что голос практически не влиял на поведение самок. Когда трехнедельные котята звали на помощь, кошки одинаково быстро реагировали как на своих, так и на чужих детенышей. Гораздо важнее было место, откуда доносился плач. Если запись включали рядом с гнездом, к нему возвращались 12 из 13 матерей — независимо от того, чьи именно голоса звучали. Если крики раздавались в другом месте, к источнику звука подходили значительно реже.

Когда котятам исполнилось шесть недель, поведение матерей изменилось. Они стали медленнее реагировать на крики и чаще подходили к источнику звука, расположенному вдали от гнезда. Как объяснили авторы научной работы, в этом возрасте котята уже начинают покидать убежище и постепенно переходят к самостоятельной жизни, поэтому их плач уже не обязательно должен исходить из гнезда.

Акустический анализ показал, что голоса котят действительно были индивидуальны. Система машинной классификации помогла различать их значительно лучше случайного угадывания: для трехнедельных котят правильная классификация достигла 54%. Дополнительный статистический анализ подтвердил, что индивидуальные различия были выражены еще сильнее. То есть голоса содержали достаточно информации для распознавания их обладателей, однако кошки этим преимуществом не воспользовались.

По мнению этологов, такое поведение эволюционно оправданно. В природе маленькие котята почти всегда находятся в укрытии и редко подают голос без крайней необходимости. Если рядом с убежищем раздается тревожный крик, самке выгоднее немедленно вернуться к нему вне зависимости от того, узнала ли она голос конкретного детеныша. Цена ошибки слишком высока: потеря собственного ребенка обходится дороже, чем помощь чужому, которого в естественных условиях кошка почти никогда не встретит.

Ученые также отметили, что это не означает неспособность кошек узнавать свое потомство. Как показали предыдущие исследования, матери уверенно различают собственных и чужих котят по запаху. Теперь исследователи узнали, что при поиске детенышей главным ориентиром служит место, откуда доносился крик, а не его индивидуальные особенности.

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Биология
# домашние животные
# котята
# кошки
# этология
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