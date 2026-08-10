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10 августа, 11:42
Илья Гриднев
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Большинство людей не подозревали о вреде солнцезащитных кремов для океана

❋ 4.1

Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.

Биология
# коралловые рифы
# океан
# солнцезащитный крем
# химикаты
# экология
Марк Цукерберг на серфе на Гавайях. Белая маска на его лице — это минеральный солнцезащитный крем, который считается безопасной для коралловых рифов альтернативой / © MEGA / The Mega Agency

Миллионы людей регулярно наносят солнцезащитный крем для профилактики рака кожи. Главные компоненты такой косметики — химические ультрафиолетовые фильтры.

Ежегодно производители выпускают около 10 миллионов тонн таких веществ. По оценкам ученых, до 14 тысяч тонн химикатов каждый год попадает в зоны коралловых рифов. Они смываются с кожи во время купания, а также проникают в океан через канализацию после стирки полотенец или приема душа.

В лабораторных условиях доказано, что эти вещества вызывают обесцвечивание кораллов и повреждают ДНК рыб. Также экологи регулярно фиксируют высокие концентрации УФ-фильтров в воде популярных туристических лагун по всему миру. Власти некоторых курортов, например на Гавайях и в Таиланде, уже законодательно запретили использование опасных кремов. 

Исследователи из Великобритании решили выяснить уровень информированности общества на тему вреда кремов для защиты от солнца. Результаты опубликовали в журнале Marine Policy

Сначала авторы научной работы провели систематический обзор мировой научной литературы. Оказалось, что эту тему почти не изучали: во всем мире нашлось лишь девять рецензируемых статей об отношении людей к загрязнению океана кремами. Анализ работ показал глобальную тенденцию: потребители плохо осведомлены о вреде косметики, но при наличии информации готовы переходить на безопасные аналоги.

Поскольку данных по Великобритании не было вообще, ученые организовали локальный уличный опрос в прибрежном английском городе Плимут. В исследовании участвовал 281 человек. Прохожим предлагали отвечать на короткие вопросы о косметике, бросая камешки в банки с надписями «да» или «нет».

Анализ результатов помог выявить ожидаемо низкий уровень экологической осведомленности. Почти 89% опрошенных заявили, что пользовались солнцезащитным кремом хотя бы раз за последний год. При этом 55% признались, что никогда не задумывались о возможном вреде этих продуктов для морской флоры и фауны.

Исследователи также проверили, знают ли люди о существовании экологичной косметики с маркировкой «безопасно для рифов». Компании используют ее для привлечения внимания, хотя закон никак не регулирует такое понятие и под этой надписью может скрываться и обычный крем. Опрос показал, что 81% респондентов никогда не слышали такого термина.

Методология британской части работы имеет строгие ограничения: опрос малого числа случайных прохожих не учитывал ни возраст, ни пол, ни образование участников. Тем не менее экологи считают, что тенденция очевидна. В странах с холодным климатом, где проблема гибели кораллов не стоит на повестке дня, люди просто не подозревают о химическом следе такой косметики. В России, где экологическая повестка в сфере потребления развита еще слабее, уровень осведомленности о вреде солнцезащитных кремов, вероятно, еще ниже.

При этом в науке до сих пор сохраняется определенный скепсис: экологи не могут доказать строгую причинно-следственную связь между кремом и гибелью конкретных рифов, так как на океан одновременно давят глобальное потепление, микропластик, сельскохозяйственные стоки и естественные экологические факторы. Тем не менее лабораторные тесты однозначно подтверждают токсичность УФ-фильтров, причем не только для кораллов, но еще для рыб и водорослей. А это уже может быть актуально и для ближайших курортных локаций — например, в Черном море.

Авторы научной работы настаивают, что в условиях множественного стресса для экосистем снижение химической нагрузки — шаг, который человечество может сделать уже сейчас. Первым этапом на этом пути должно стать повышение экологической осведомленности покупателей.

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Илья Гриднев
Илья Гриднев
194 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
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Биология
# коралловые рифы
# океан
# солнцезащитный крем
# химикаты
# экология
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