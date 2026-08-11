Найденная в Арктике 80 лет назад окаменелость оказалась гигантской хищной амфибией из триасового периода
Палеонтологи, изучив окаменелые кости древнего существа, обнаруженные еще в 1948 году на острове в Баренцевом море, пришли к выводу, что это новый вид плагиозаврид — вымерших земноводных, живших на планете примерно 250 миллионов лет тому назад. Вновь идентифицированная амфибия по размерам оказалась рекордсменом среди собратьев, достигая в длину почти трех метров.
Летом 1948 года экспедиция британских биологов из Кембриджского и Лестерского университетов обнаружила на необитаемом острове Медвежий — самой южной точке архипелага Шпицберген — гигантскую окаменелость. Находку сделали на высоте около 430 метров над уровнем моря, на склоне одной из трех горных вершин острова, где кости оказались на поверхности в результате вымывания и выветривания породы.
Поскольку экспедиция не была соответствующим образом оснащена, чтобы извлечь крупные кости из породы и забрать их с собой, ученые сделали несколько снимков, взяли образцы и оставили окаменелость на произвол природы и судьбы. Предполагалось, что суровые арктические зимы не позволят окаменелости сохраниться, поэтому в последующие годы на Медвежий не отправили ни одну экспедицию. Лишь в августе 1984-го группа норвежских геологов, посетивших остров, случайно снова наткнулась на кости древнего существа.
За 36 лет, прошедших с момента последнего наблюдения, окаменелость сильно пострадала, многочисленные трещины и отсутствующие кости свидетельствовали о десятилетиях, проведенных в суровом климате. После недельных раскопок ее, наконец, извлекли и отправили в музей, но еще несколько десятилетий она оставалась практически неисследованной.
Международная группа палеонтологов, статья которых опубликована в журнале Papers in Palaeontology, впервые изучила окаменелость с острова Медвежий и пришла к выводу, что это представитель до сих пор неизвестного науке вида плагиозаврид — вымерших хищных амфибий из триасового периода (примерно 251-201 миллион лет назад), обитавших на дне рек, озер и морей.
Существо, получившее название Arctobatrachus urdensis, было гигантом, около 2,7 метра в длину. Это делает его самым крупным из когда-либо обнаруженных плагиозаврид. Тело Arctobatrachus urdensis, как и у других плагиозаврид, было широким и плоским, а спину покрывали костные пластины.
Все плагиозавриды отличаются крайне необычной формой черепа, по очертаниям напоминающего бумеранг — его ширина обычно в несколько раз превышает длину. Не стал исключением и новый вид. Используя фотографии, сделанные в 1948 году, исследователи реконструировали недостающие части черепа Arctobatrachus urdensis. Череп земноводного имел ширину 70 сантиметров, а длину — всего около 21 сантиметра, при этом его контуры образовывали почти идеальный полукруг.
Гигантские размеры тела, огромная, необычайно широкая, усеянная крупными и мелкими зубами пасть указывают на то, что Arctobatrachus urdensis был активным охотником и, возможно, первым известным на сегодня хищником высшего уровня среди плагиозаврид, предположили исследователи.
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