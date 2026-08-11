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«Джеймс Уэбб» рассмотрел Туманность Льва в деталях, недоступных для «Хаббла»
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» (JWST) сделал новые впечатляющие снимки Туманности Льва — NGC 2392, продемонстрировав свои возможности по сравнению с заслуженным ветераном космической астрономии — телескопом «Хаббл».
В отличие от снимков Туманности Льва в видимом диапазоне, которые «Хаббл» получил в начале 2000 года, «Джеймс Уэбб» показал планетарную туманность значительно более детально и четко. Кроме того, его камеры ближнего и среднего инфракрасного диапазона превосходят аналогичные возможности «Хаббла», позволяя ученым рассмотреть детали туманности, которые прежде оставались невидимыми.
Надо признать, оранжевая цветовая гамма снимков «Хаббла» придавала Туманности Льва куда более «львиный» облик. Однако «Джеймс Уэбб» позволяет увидеть гораздо больше того, что делает NGC 2392 столь необычной и красивой.
«Инфракрасное зрение телескопа «Джеймс Уэбб» позволяет рассмотреть такие особенности, как компактные скопления пыли и дымку ионизированного газа», — пояснили в NASA. «Этой совокупности газа и пыли потребовались тысячи лет, чтобы приобрести нынешнюю форму, и ее отдельные компоненты продолжают меняться».
Причина столь характерного облика Туманности Льва скрывается в ее центре — там находятся остатки умирающей звезды. Именно эта яркая центральная точка испускает энергию и излучение, формирующие сложную структуру планетарной туманности.
Когда-то на месте относительно небольшой центральной области находилась звезда сравнительно небольшой массы. В отличие от массивных звезд, которые завершают свою жизнь грандиозным взрывом сверхновой, маломассивные звезды умирают иначе.
Когда такая звезда больше не может поддерживать термоядерные реакции в своем ядре, она становится нестабильной и начинает пульсировать. Эти пульсации заставляют звезду постепенно сбрасывать внешние слои. Впоследствии они превращаются в оболочки газа и пыли, характерные для планетарных туманностей.
В центре Туманности Льва находится белый карлик, который словно «готовит» окружающее вещество изнутри, нагревая его своим излучением. В результате вокруг него формируется гигантский пузырь ионизированного газа. По мере расширения этот пузырь, движимый излучением умирающей звезды, разрушает встречающуюся на его пути пыль.
Ученые до сих пор пытаются понять, почему этот процесс приводит к возникновению столь сложных структур — многочисленных колец и оболочек.
Газовый пузырь специалисты условно сравнивают с мордой льва, а расположенный в центре белый карлик играет роль своеобразного «носа-кнопки». «Гривой» служит внутренняя часть пылевой оболочки, подсвеченная белым карликом, а напоминающие клочья шерсти элементы — это хвосты вещества, вытянутые наподобие кометных.
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