Десять месяцев в Антарктиде показали: главная угроза для экипажа на Марсе — не одиночество, а избыток общения

Десятимесячный эксперимент в Антарктиде помог выяснить, что частые взаимодействия в замкнутом пространстве не сближают команду, а провоцируют рост недоверия, конфликты и падение продуктивности. Ученые уверены, что отсутствие личного пространства и постоянный контакт с одними и теми же людьми могут стать главными психологическими угрозами для экипажей будущих марсианских миссий.

Международная группа исследователей под руководством сотрудников Цюрихского и Бернского университетов (Швейцария) изучила поведение команды на антарктической станции «Конкордия». Это одно из самых изолированных мест в мире с зимними температурами до минус 80 °C, служащее идеальной моделью для будущих космических перелетов.

В течение 10 месяцев ученые отслеживали состояние 12 полярников: участники не только заполняли психологические опросники, но и носили датчики приближения, которые автоматически фиксировали частоту, длительность и состав всех контактов. Результаты исследования опубликовали в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Анализ данных показал неожиданную закономерность: тесное общение в замкнутом пространстве не помогало справиться со стрессом. Частый контакт с коллегами давал обратный эффект: вместо чувства плеча люди испытывали социальное перенасыщение. В итоге у тех, кто больше всего находился в коллективе, быстрее копилась фоновая агрессия, падало доверие к команде и снижалась продуктивность. Постоянное нахождение на виду у одних и тех же людей в тесноте станции само по себе становилось фактором давления, от которого негде было укрыться.

Кроме того, датчики зафиксировали постепенное расслоение команды. Со временем экипаж распался на небольшие компании: полярники стали тянуться к землякам и тем, с кем можно говорить на родном языке. Хотя такое общение «со своими» помогало отдельным людям справляться со стрессом, в масштабе всего коллектива это подрывало общую сплоченность и создавало социальные барьеры.

Эти выводы крайне важны для будущих экспедиций на Луну и Марс, где экипажам предстоит жить бок о бок по несколько лет. Авторы исследования подчеркнули: при проектировании космических кораблей и марсианских баз необходимо обязательно предусмотреть личные уголки для отдыха от коллег, а также заранее продумать график общения, чтобы люди не уставали друг от друга.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Марк Чернов 90 статей Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.